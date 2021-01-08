正論：黑暴倒吹證因果　美式民主病灶多

美國時間周三爆發自總統大選結束以來最大型暴亂，大批特朗普支持者響應號召，闖入國會大樓欲推翻認證選舉人團投票結果，警民衝突導致最少4死，其中一名女示威者更遭警方槍殺，數十人被捕，震驚全球。暴亂期間，參眾議員一度嚇得落荒而逃，認證程序被迫中斷，直到翌日凌晨3時半才完成點算，拜登取得306票當選美國總統。特朗普大勢已去，只能承諾有序過渡，暴亂暫告平息，然而美國社會撕裂不止，亂局才是剛剛開始。

特朗普現身白宮附近的集會發表演說，再次強調選舉遭盜竊和絕不認輸後，其支持者的瘋狂情緒隨即遭點燃，國會山莊全面淪陷。其支持者衝擊警方防線，暴力闖入國會大樓到處破壞，情況如同前年黑暴爆發期間，暴徒在7‧1當日闖進立法會大樓打砸堵燒一樣。當時美國政客不斷煽風點火，將香港暴徒形容為「民主鬥士」，將一幕幕打砸堵燒扭曲成「和平示威」，香港警方沒有槍殺一人，卻被指摘為「警暴」、「血腥鎮壓」；反觀美警槍殺女示威者，同一班美國政客不但沒有譴責警暴，反而批評示威者是「暴徒」，國務卿蓬佩奧直指暴徒的行為不能接受，目無法紀及暴亂行為在美國及其他國家都不能容忍，要求把暴徒繩之以法；副總統彭斯更形容為「黑暗的一日」，強調「暴力永遠不會獲勝」。對照他們對本港黑暴的態度，是何其的雙重標準，又是何其的諷刺。

更諷刺的是，曾聲言「與香港人站在一起」，形容黑暴是「美麗風景線」的眾議院議長佩洛西，周三當日不止被暴力衝擊嚇得慌忙撤出國會，其辦公室更給示威者破壞，有人坐在其座椅上肆意拍照，留下辱罵字句，「美麗風景線」出現在她自己身上，今次她不與示威者站在一起了，真是情何以堪！正如有人質疑，美國示威者也不過是「違法達義」而已，為何在香港就受到他們推崇，在美國卻反遭他們譴責？這不是虛偽是甚麼？

黑暴倒吹，美國將暴亂出口轉內銷，證明天理循環，報應不爽。所謂全世界最好的民主制度，所謂全球最強的民主大國，美國動輒將自己一套「普世價值」強加於別的地方，誰不接受便顛覆誰，誰敢反抗便制裁誰，甚至不惜發動戰爭。如今一場總統大選，既揭開舞弊爭議，更引發首都暴亂，黑暴吹遍全國，各州都有包圍地方議會的亂象，終於讓全世界見識到，美式民主非但不是包治百病的靈丹妙藥，來到今天反而病入膏肓，部分香港人唯美國是瞻，將美式民主吹得神乎其神，今日還有甚麼話好說？畏罪潛逃到英美國家的香港暴徒，看見闖入國會的示威者竟遭美警開槍鎮壓，他們還有甚麼資格說港府濫暴？揚言「暴力或能解決問題」的反對派政客，又如何看待洋主子聲嘶力竭譴責暴力？

華盛頓即時實施宵禁，總統特朗普遭「推特」、「臉書」等社交媒體禁止發言，總統的言論自由也遭剝奪，民主自由人權云乎哉！甚至有民主黨議員呼籲啟動憲法第25修正案罷免特朗普，亂局危機顯然仍未完結，在距離特朗普卸任的個多星期時間裏，美國會否爆發更大型的內亂，根本無人說得準。人們不禁要問，一人一票的民主選舉制度不是全球最好的嗎？美式民主不是全球最完美的嗎？不是最能自我糾正的嗎？為何仍會落得今日輸打贏要、兩黨相爭、流血收場的局面？為何堂堂美國總統，至今不願接受民主選舉結果，拒不認輸還號召支持者用暴力手段破壞？要是香港倣效美國，實行反對派口中所謂的「真普選」，香港將會變成怎樣，簡直不敢設想。

事實擺在眼前，民主制度再好，選舉設計再完善，只要在「人」的一環出了問題，最終都會引發災難。不能否認，美式民主本意是好的，200年來也是行之有效的，但一本通書不能讀到老，隨着時代轉變，人性轉變，每個制度一樣會盛極而衰，一樣會荒腔走板，一樣會走樣變形。君不見，自特朗普上台至今，說謊成性，4年來撒了超過20,000個謊話，以致連美媒都揶揄為「謊言治國」；其任內更退群成癮，實行美國優先的孤立主義，令協商機制失效；更不必說，特朗普政府從來沒有認真抗疫，以致美國是新冠疫情最嚴重、死亡人數最多的國家，最近更因為醫療資源不足，要求醫護人員不准「生存機會渺茫」的美國人入院治療，意即要老弱傷殘的確診者留在家中等死，與中國抗疫實行「應收盡收，應檢盡檢，不漏一人」背道而馳。人權？民主？如今看來，只是笑話。

人的問題不獨獨出現在特朗普或任何一位政客身上，皆因有怎樣的政客，就有怎樣的選民，美式民主淪落到今日地步，歸根究柢還是選民不智。連重量級的共和黨人物都否認選舉存在舞弊，促特朗普承認選舉結果，偏有大量美國人盲目相信選舉遭盜竊，心甘情願跟從特朗普的指揮棒起舞，將匪夷所思的陰謀論當成真理，將美國百年民主根基動搖，當知所謂成熟理智的民主制度，根本只是不堪一擊。

姑勿論如何，特朗普下台已成定局，但其治國4年帶給美國的政治影響卻極之深遠，就如揭開潘朵拉的魔盒，將深植美國骨髓的種族主義、極右主義、霸權主義不加掩飾赤裸釋放。拜登上台後，面對的將是一個千瘡百孔的爛攤子，美式民主由盛而衰，已是寫在牆上。