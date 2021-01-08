產評：拜登救局勢派糖　資金東流炒一趟

美國國會暴亂事件震驚全球，雖然總統特朗普已承諾有序交接，但即使拜登順利入主白宮，接過手的必然是個爛攤子！縱使新政府首要集中精力處理防疫及經濟等內部事務，惟國家分裂將加大施政難度。面對政經敗局，美元弱勢難扭，環球資金將繼續東流。包括中國、澳洲等亞太市場，表面上有望受惠資金流入，但實際上卻要防範「洪水」來襲激化資產泡沫，令經濟復甦之路變得崎嶇！

2021年1月6日，美國首都發生的暴亂，必將寫入美國以至世界歷史。市場雖對眼前亂局有一定預期，但始終無法接受世界霸主淪落至如斯地步，激烈的政治鬥爭和深層次的社會問題，顯然並非平息暴亂就能完全解決。相信此日之後，投資界必然會重估美國市場風險，全球「去美元化」的趨勢將得到進一步確立。

美國既為全球最大經濟體，亦擁有世界上最重要的金融市場和體系，其起落往往會對環球盛衰起着牽一髮而動全身之效。當下美國新政府既以平內亂為先，就少不得向民眾「派糖」，相信年內貨幣和財政寬鬆皆動不得，意味美元持續弱勢成定局，未知底在何方。如是者，資金不太可能大規模增持美國股債，反會繼續向非美地區覓出路。

環顧全球，歐洲疫情同樣嚴重，要數地緣政治局勢相對穩定、疫後經濟復甦前景較明朗的就是亞太市場。觀乎中國人民幣債券市場已連續25個月錄得外資淨流入，A股及香港的中概股亦吸引大量外資增持。在美國政局底定後，中美關係有望在一段時間內緩和緊張氣氛，中港市場仍會是環球資金東渡的重點市場之一。此外，澳洲、台灣、越南、南韓等市場亦會隨着更多資金東渡而繼續水漲船高。

不過，「水太多」亦有問題，因匯率太強不利出口，足以影響經濟復甦步伐；大量游資流入股市及樓市，更會激化資產泡沫，對金融系統構成風險，加大物價上升壓力，若貧富兩極化加劇，基層只會更苦，埋下暴動伏線。

故見中國近季已着手推動反壟斷，整治科網產業之餘，再對房地產市場推行去槓桿，一則是要防範科技與資產泡沫加大金融系統風險；二則是要巨企讓利，推動社會利益重新分布，協助疏導實體經濟壓力。畢竟全球資金氾濫猶如雙刃劍，既能救市，也同時帶出新問題。可礙於美國目前情況，年內放水停不了，對亞太區既是機會也是挑戰，最怕處理不好，應驗「水能載舟，亦能覆舟」！