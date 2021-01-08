神州觀察：遊樂設施頻奪命　經營莫忘保安全

隆冬天氣，民眾雖然忍受嚴寒之苦，卻也能享受到季節帶來的特別樂趣與好處，譬如在一些北方城市，滑雪場應是休閒的好去處，亦是場地經營者所期望的結果。當賺之季若能順順利利、平平安安搞好經營，自是皆大歡喜，惟在黑龍江與河北省卻有兩間滑雪場在不足一月間相繼發生奪命事故，足以引起人們對滑雪場及其他遊樂場所經營安全的擔憂。

日前發生在河北張家口崇禮區雲頂滑雪場的奪命事故，據悉是因雪道上有電線外露，絆倒滑雪者及令其頭部着地而亡，這種明顯的安全隱患、十分低級的錯誤也能犯，只能說明涉事單位太沒有責任意識，對待遊客的生命安全太過隨意。有指該滑雪場此前也曾出現過類似事故，所幸無大礙，對方當時更只是派員到場看了看，拍了照，並以兩張入場券當賠償打發了事，可見其安全管理之草率；更有內媒踢爆經營涉事場地的旅遊公司過往多次因違規經營遭當局行政處罰，卻屢教不改，終致釀出人命。

月前黑龍江哈爾濱融創雪世界的奪命事故，亦被質疑因滑雪裝備安全不到位、滑雪場管理疏忽等問題導致。雖然當地政府最終表示不曾查到任何問題，並將事故定性為純意外，但這種意外一宗也嫌多，始終是關乎遊客生命安全的大事，仍需多作防範，包括對滑雪板在空中鬆脫、鋪在降落地點的氣墊不夠長等質疑，都應引起同行業經營者的警惕，有則改之；這方面沒有的，其他方面會不會有？會不會導致意外再生？防患於未然，才能最大限度保障行業生產安全。

不光是滑雪場，近期內地不少名勝景區或遊樂設施都接連發生奪命事故，有些同類事故亦是在重複上演，像去年十•一長假期間，湖南株洲市一個熱氣球飛行營剛有兼職大學生不熟操作墮亡，陝西西安另一景區便有工作人員再被熱氣球帶上半空，險象環生，好在最終安全着陸。何以事故一生再生，就是防不住？想必與一些景區經營者的觀念意識不無關係，能將摔死人說成「就是不小心、沒甚麽大事」，何愁奪命事故不陸續有來？對於這種只顧賺錢，不顧遊客死活的冷血經營者，又怎能輕罰輕縱？

此外，更有像山西太原市旅遊勝地台駘山景區冰燈雪雕館發生的13死15傷奪命大火，事發前3日剛接受消防檢查，並因查出存在火災隱患被責令整改，惟景區開發運營商卻表示相關方面一向做得很好，且迫不及待地開館營業，無非是為趕在十•一假期多賺錢。由此亦暴露出當局執法監管上的力度不足問題，像早前山西臨汾發生倒塌致29死28傷的鄉村飯店，過往竟8度違規擴建，為何總阻止不了？