功夫茶：攬炒獄中驚聚首　違反國安咪想走

幾番石破驚天，盡捕攬炒妖孽始收科！功夫茶係講警方國安處喺6號晨早，以雷霆萬鈞之勢出動千名警員，兵分多路殺反對派一個措手不及！行動中，並持法庭手令搜查72處地方，一共拘捕53人，佢哋組織及策劃或參與去年7月民主派初選，涉違反國安法嘅顛覆政權罪！據了解，全部人被通宵扣查一日後，尋日陸續獲准保釋。

嗱！今次嘅大搜捕，堪稱史無前例，被捕者分別為多名民主派前議員及現任區議員等，即使目前仍被還押嘅「快必」譚得志及正喺石壁監獄服刑嘅黃之鋒，尋日都要受查並被捕！可見國安大法對涉違反顛覆國家政權罪者，一個都不會放過！天網恢恢，疏而不漏！漢奸走狗肯定有得震冇得瞓。

反對派如喪考妣，那倒可以理解！中央一出手，惡鷹都變泥紙鷹！依家被捕人士當中，有6人為策劃組織者，最出名嘅梗係人稱「戴妖」嘅戴耀廷喇！佢係「35+」和「真攬炒十步」嘅靈魂發起人，臭名遠揚，難怪係唯一被京官點名批評「險惡居心」、是「對香港社會的危害」；保安局局長亦形容被捕人士「圖謀歹毒」，仲引戴妖文章稱，會以大規模街頭暴動及其他手段令香港陷入停頓，加上國際政治及經濟制裁令香港癱瘓，達致真正「攬炒」。

阿哥！全部白紙黑字，無所不用其極想迫使中央跪低，達到奪權變天，顛覆國家彰彰明甚！一步走來錯，回頭已百年！戴妖早年一句「違法達義」已搞到香港雞毛鴨血，依家又目中無阿爺，大言炎炎喺毒果報發表《真攬炒十步 這是香港宿命》，如此詳盡無遺「提出了顛覆特區政府嘅清晰路線圖」，國安大法利劍此刻唔出鞘，「不斬妖孽誓不還」仲待何時？京官亦早予以警告，切勿對《基本法》和《港區國安法》公然挑釁！更不可將香港變成對國家進行「顏色革命」和滲透顛覆活動嘅基地！

呢，戴妖等就係置若罔聞，仲愈來愈夠薑，以為愈打壓佢哋攬炒勝算愈大，佢完全錯判形勢、不辨方向，太傻太天真以為《基本法》容許議員否決預算案而將特首趕下台，奪權就「合法化」！誰知另一隻腳已伸向顛覆國家大罪紅線！最好笑係佢以為喺國安法生效後辭去搞手之職，就可以變成「識時務者為俊傑」，咁嘅小學雞水平，虧佢之前仲係港大法律學者，依家「真攬炒十步」未曾邁開半步，已被跣到四腳朝天，分分鐘傷埋脊髓神經，唔好話行10步，可能爬都有困難！

唔好畀功夫茶批死，最終攬炒唔到政府，攬炒到自己一面灰嘅係一眾大小反對派、洋奴走狗漢奸。兄弟姊妹們，齊上齊落，一起落鑊！遲早獄中驚聚首，愁爆齊齊洗廁所！