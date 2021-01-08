果如所料，美國暴動，暴徒衝入國會破壞，一如香港前年境況。害人者終歸自裁，不是天理循環，而是美國宣揚為了所謂民主可以無所不用其極，包括非民主手段。這樣的政治文化，在別國宣揚，自欺欺人地在美國也普及了，且以總統和政府公開推動，怎樣不會把「顏色革命」推回美國呢？

「顏色革命」要政府中人背叛才可內外夾攻，推翻政府。美國是總統特朗普主動，但建制政府支持的不多，靠民間暴動，沒有軍隊參與，沒有外力資助，難以成事。衝擊國會的暴動一起，國內外譴責，沒有「顏色革命」那樣有外國聲援。單只特朗普及其極右支持者，不可能靠一萬幾千人的暴動，便可如在烏克蘭等國，推翻民選政府。美國的情報部門有否意志與能量與特朗普一起實行政變呢？

在別國裏搗亂，對美國來說，似乎是天公地道，一旦在國門之內出現，美國社會與政府會堅持「民主、自由、人權」嗎？

今次或許只是政治鬧劇，動搖不到美國的民選體制和政府，特朗普是枉作小人，也把他任內建立的政治信任度全然破壞，並且把美國的民主聲譽打得粉碎。美國再向外推銷民主自由人權，相信便無市場。

美國的政治表現，不比落後國家優勝。但特朗普有7,000多萬選票支持，美國眾多的選民還是愚蠢無知，野蠻衝動，種族主義、極端的宗教信仰還在作用。國會暴動失敗，不等於他們會放棄。建制鎮壓之下，相信國內恐怖主義活動將層出不窮。

美國社會從罪惡叢生，治安不佳，再進一步陷於政治不穩。若今次共和黨仍在地方州郡搗亂，甚至極右派揭竿起義，尋求獨立，如德州復國，政治擾攘將不停，美國便無寧日了。

當然，金融寡頭集團還會把股市等市場價格炒上，但實質經濟形勢惡劣。疫情未消，還正蔓延，與政治動亂一起必然衝擊消費與投資。資金外逃必然嚴重，首先受打擊的是地產及消費金融，中國及其他國家也將撤資。單靠股市興旺不足維持，美元匯率、國債利率的變動可能更反映市場心理。

美國的負債經濟靠的是信心，靠的是外國資金流入，這方面逆轉，應該是泡沫穿破，美國衰退的開始。美國聯邦儲備局濫發的貨幣，也會撤離美國，得益將會是歐亞。中國以政治穩定、經濟發展見著於世，這些資金便會大比例地流入中國，首先是中國的離岸金融中心香港。

當年英國的衰落是美國崛起，今次美國的衰落是中國的復興，世道循環。