警方國家安全處雷霆掃穴，一舉拘捕53名反對派頭面人物，真可謂前所未有的大手筆。這就對了，不施霹靂手段，怎顯菩薩心腸，不重錘出擊，怎能維護《港區國安法》尊嚴。看看這班洋奴漢奸一個個垂頭喪氣，如喪考妣，就知道警方擊中了他們的要害，打掉了他們的氣燄。

自作孽，不可活。今次洋奴漢奸一網成擒，全拜戴耀廷「攬炒十步曲」所賜。他們企圖通過「35＋」計劃奪取立法會控制權，從而否決包括財政預算案在內的所有政府議案，迫使特首下台、政府停擺、香港進入緊急狀態、街頭抗爭更加激烈、鎮壓非常血腥、西方國家對中共實行政治及經濟制裁等。戴妖聲稱若到了第10步，香港就可以「攬着中共一起跳出懸崖」。結果如何？跳出懸崖的不是中共，也不是香港，而是這班發白日夢的洋奴漢奸。

戴妖之流不僅要攬炒香港，而且要顛覆國家，白紙黑字留下確鑿證據，根本無從抵賴。他以為搞完初選後即時割席，「專心學術」，並退出多個相關社交媒體群組，就可以當抹去粉筆字一樣無事發生，顯然是太天真了。港區國安法生效後，他們無視港府及中央駐港機構的嚴厲警告，一意孤行上演初選鬧劇，已明顯涉嫌觸犯法例，現在才來後悔，不亦晚乎？食得鹹魚抵得渴，既然他們要攬炒，就應該料到這一天，沒有甚麼好埋怨的。

都說戴妖之流是政治小學雞，一點也不冤枉。他們不自量力，企圖以小小香港對抗整個國家，簡直比蚍蜉撼樹更可笑。中共已有百年歷史，甚麼風浪沒有見過，甚麼陣勢沒有經歷過，豈會被這班小學雞「攬着跳出懸崖」？殺雞焉用牛刀，中央根本不必動用武力，只需祭出國安法就足以斬妖除魔。對反對派而言，「35＋」換來「50＋」，既是意外收穫，也是必然結果，他們也許很快就會跟金主黎智英在赤柱濟濟一堂，慶祝攬炒成功。