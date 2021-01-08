太陽底下無新事，世事循環，往往都似曾相識。美國總統特朗普一批支持者闖入國會山莊，是史上首次，示威者與警方爆發激烈衝突，最少4人死亡。 猶記得前年夏天，香港修訂《逃犯條例》引發示威暴潮，有暴徒衝入立法會佔據，今日華盛頓，昨日香港，令人感嘆，地球村原來就是這回事。美國多個議員及官員一直支持所謂民主抗爭，等於鼓吹香港年輕人對抗政府，現在火燒他們的頭上，己所不欲，勿施於人，這些中國人的傳統美德，他們可能不懂吧！

就算是兄弟國家，英國首相約翰遜也開腔，斥美國國會的衝突場面可恥，美國代表着世界的民主，應該要和平有序進行權力移交。然而正正是他「大佬」特朗普，號召支持者「衝向國會」，以示「我們勢必奪回國家的決心。」

在特粉攻佔國會山莊之前，美國國會才剛展開「大選認證程序」。德州參議員克魯茲針對搖擺州亞利桑拿的選舉人團投票結果，提出了否定提案，參議院共和黨領袖麥康奈爾倒轉槍頭，譴責特朗普支持者傷害了國民對民主選舉的信任。而副總統彭斯也在認證程序展開前，發出公開信與特朗普劃清界線，他作為兼任參議院議長不會狙擊選舉人團票的結果認證，令到特粉的最後希望也落空。正如外界所料，一個下屆有機會出選做總統的人，不會傻得搬石頭砸自己的腳。

這次佔領行動徹底癱瘓了大選認證，國會山莊是自20年前911事件後，首次發動緊急撤離，總統當選人拜登形容這是暴亂，特粉背負破壞民主選舉精神的罪名，變成了全民公敵。

特朗普當然成為眾矢之的，完全拒絕外界聯繫，自己留在白宮數小時看上演的好戲，之後才開口叫支持者回家，其實最應該回家的就是自己，4年總統生涯也賺夠了吧！