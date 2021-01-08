美國首都華盛頓大批特朗普支持者舉行示威，結果演變成暴亂。美國參眾兩院正進行確認總統競選投票結果的聯席會議，部分示威群眾攻入國會大樓，與警衞和警察對峙，會議被迫中斷，議員從秘密通道撤離，群眾曾一度佔據會議廳和部分辦公室。華盛頓警方宣布，衝突中4人死亡，其中一名是攻入國會大樓中槍的示威者。

香港網民對這一幕反應異常快速，立刻聯想到2019年7月香港立法會被攻陷一幕，覺得與當日香港「和平」示威者攻入立法會，大肆破壞何其相似，乍看還以為是香港事件的重播。不過仔細點分析，美國國會被攻入後的結果，看來比香港和平得多，至少美國人不見得把內部裝飾和國徽打個稀巴爛，未見大肆破壞；警察清場後會議還可繼續進行。美國警察在保護國會大樓時意志堅定，絕不手軟。當群眾撞擊會議廳大門時，警察紛紛掏槍，並施放催淚彈，大樓內煙霧瀰漫。有一早留在會議廳的記者報道，警方和工作人員帶領議員撤退時，也分發防煙面罩，可說早有準備。

比起美國警方來說，香港警方連真槍實彈也不用，主要是在室外施放催淚氣體，開槍發射的也只是殺傷力較小的布袋彈和胡椒球彈。不少香港網民都記得昔日黑暴處處與警方武力對峙時，不少專家學者的奇談怪論，指摘香港警方不應施放催淚氣體，特別強調在室內放催淚彈如何危險，有多少致命化學品殘留。倒不知如今這些專家學者是否願意再站出來，向美國警方解釋在室內放催淚氣體為何不當？

當香港立法會大樓被暴民攻入及破壞後，香港曾有尊貴的議員指：「示威者破壞的只是死物」，美國的「和平示威者」今次倒是特別溫和，竟連國會大樓內的死物也輕易放過。昔日美國眾議院議長佩洛西讚揚劫後的香港是一道美麗的風景線，現今美國國會大樓被攻入，會議匆匆中斷，議員落荒而逃，有闖入者還進入佩洛西辦公室拍照，倒不知她今次如何去欣賞這一道美麗的風景線？今次衝擊國會竟回到祖家，美國的主流政客立即變調，他們眼中的「和平示威者」，如今被指是特氏鼓勵衝擊國會的暴民。相同行為，是「和平示威者」還是「暴民」，分別是他們處身的國家。最惹笑的莫如國務卿蓬佩奧，竟發言譴責暴力，要求把暴亂分子繩之以法，他表示：「美國和其他國家都不能容忍暴力」。此言一出，便被網民嘲笑，你們在委內瑞拉和玻利維亞不也支持這些暴亂嗎？香港市民肯定對他的雙重標準特別印象深刻。