這兩天，愛國愛港的市民大概十分心涼，起碼也吐了一口烏氣。先有50多名策劃或參與去年「35＋」初選的政客涉嫌違反《港區國安法》的顛覆國家政權罪被捕，反對派如喪考妣；昨日則更精彩，美國國會舉行特別聯席會議，本欲認證總統大選的選舉人團投票結果，詎料遭大批特朗普支持者闖入國會大樓佔領及破壞，警民爆發激烈衝突，最少4人死亡。黑暴倒吹，怎能不令正常香港人拍爛手掌？

2019年的黑暴令香港人沒齒難忘，暴徒以極度兇殘暴戾的手段到處打砸堵燒，有老伯被暴徒活活用磚掟死，有男子被暴徒淋油再火燒，大量藍店遭縱火破壞，正常香港人每天活在惶恐之中。當時的美國政客，由總統到副總統再到國務卿，以至參眾兩院議員，無不指摘港府鎮壓、警暴無法無天，卻將無惡不作的暴徒形容為「和平」、「民主」、「最美麗風景線」，黑白顛倒，莫此為甚。

現在好了，風水輪流轉，最美麗風景線回歸美國，黑暴遍地開花，參眾兩院政客嚇得夾着尾巴逃走，華府高官譴責特朗普支持者為「暴徒」，形容「暴力不會贏」，更將暴亂責任歸咎於自己主子，「推特」等社交媒體索性不准特朗普發聲，總統先生連言論自由也被剝奪，如此民主大國，好笑不好笑？諷刺不諷刺？

面對美國暴動，政客呱呱叫批評自己的國民為暴徒之際，更好笑的是當日急於充當美國爛頭蟀的台灣蔡英文政府、五眼聯盟其餘四眼的領導人等，居然對美國警暴視若無睹，不是沉默不語，就是急於替主子護航，反而香港警察至今未有槍殺一名暴徒，卻受盡譴責制裁。同樣事情兩套標準，足見西方及台灣的虛偽。一人一票民主選舉尚且引發美國大亂，一直對美式民主推崇備至的洋奴漢奸真是情何以堪？香港政局已趨於平靜，美國混亂才是剛開始，天理循環，報應不爽，不可不信！