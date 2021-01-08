美國喬治亞州改選兩個國會的參議院議席，執筆時依當地傳媒推算，原屬共和黨的兩席將要拱手讓予民主黨，意味在現任總統特朗普的領導下，共和黨就連參議院的控制權也丟失了。

約10天之前，過去親特朗普的《紐約郵報》已提出警告，敦促現任白宮主人馬上停止瘋狂行為，大方承認敗選，不要只惦念着自己在總統寶座上的去留，應該踏踏實實，替現正角逐參議院議席的共和黨候選人拉票。該報早已預見到共和黨要保住這兩席大有危機，此事更不但關乎特朗普個人榮辱，也是牽涉到整個黨的長遠利益。

然而，特朗普對這等逆耳忠言置若罔聞，他不是完全沒有到喬治亞州助選，但只是虛應其事，大部分時間卻在想方設法，運用各種合理、不合理手段，讓自己延續總統之夢。即使有餘暇，他首先排在日程表的，也是去打高爾夫球，至於替黨友助選，那是意思意思便算。

不過，共和黨陣營抱怨是沒用的，後悔亦已太遲，美國施行了200年民主制，選民卻沒有推選領袖的眼光，最終所託非人，又怨得了誰？

本欄早在特朗普上任之前，已提出過一個觀念，就是推舉政治領袖，不能選「我相」太重的人。我相是佛學名詞，意思是看重自己的形象、得失，用現代語言，就是指太過自私自利、太自我感覺良好的人。特朗普當選之前，我們如何能得知他是個我相重的人呢？很簡單，筆者當年已指出，你且看他名下的大樓、乘坐的飛機，都用上「Trump」的名字，可見此人十分自戀。這類人往往會將自己的利益凌駕於其他人之上，推舉小學校長，尚且不應該選這樣的人，何況是選總統。可惜，如今不少選民太低智，沒有見事之明，自己種下的惡因，當然就要承受惡果。