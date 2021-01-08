港府施政，無視社會民間真相，難怪經常畀輿論炮轟「堅離地」。疫情重創經濟市道，年關又將至，年晚錢多少不能缺，亦係繳交稅款時候，於是有人主張提早支取部分強積金款項，以應付短期財政急需。但有關建議一嘢就遭政府否決，理由係免得累算權益流失，影響到滾存增值從而削弱退休儲蓄嘅目的咁話。飽漢不知餓漢飢，薪高糧準嘅庸官又怎知民間疾苦？一味詰問基層冇飯開何不食肉糜，條魚渴水就瓜喇，你就幾滴水都唔肯施捨，淨係話畀佢知，個井3年後鑿好，屆時整大缸水你歎吓啦！

財庫局局長許正宇有冇諗過，迫在眉睫嘅年關都未解決，一講就講到退休咁長遠，係咪有啲離地？況且僱員部分嘅強積金供款都係打工仔嘅血汗錢！依家因疫情，有啲失業，有啲放無薪假，同銀行借都可能借盡，還利息都不勝負荷，如果可動用部分強積金供款以解燃眉之急，你話幾好呢？

管子說，目貴明，耳貴聰，心貴智。以天下之目視，則無不見也；以天下之耳聽，則無不聞也；以天下之心慮，則無不知也。事實正是如此，為官的如果能站在市民嘅角度觀察，而不是日日坐喺望海嘅辦公室，只聞浪濤之聲而不聞民間疾苦之音，梗係乜都睇唔到、聽唔到。庸官不聽民意，力拒MPF提早攞，就係典型嘅「堅離地」！

本報「探射燈」向來關心社會時事更關心民間疾苦，尋日報道政府扶貧不力，失業率飆升，多區湧現露宿新丁！尖沙咀露宿者逼爆隧道，有40多歲、停薪留職嘅男子淪為露宿新丁；通州街公園亦擠滿露宿者，有90後已待業多年。疫下社區中心及球場等地停開，社工直指露宿者流離失所，港府卻視若無睹，多項防疫支援均拒於門外！古時啲官，懂得「但願蒼生俱飽暖，不辭辛苦出山林」，依家啲福利高官只閉門諗「長遠政策」？