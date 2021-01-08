土耳其近年在地中海海域領土問題上，與希臘搞得極不愉快，土國向外表明要發展愛琴海與地中海所屬海域的「藍色家園計劃」，但希臘強烈不滿，認為土國霸佔地中海，聯同塞浦路斯反對土國開發愛琴海，事件纏擾不休，美國向來認為土耳其「養不熟」，轉為支持希臘及塞浦路斯爭奪地中海及愛琴海主權，引發土耳其作為北約成員竟遭美國這個盟友打壓，全力反抗，向俄羅斯訂購軍備。2019年9月俄製S-400導彈防禦系統的電池，運抵土國首都安卡拉穆爾泰德軍用機場，完成S-400的軍購訂單。

美國眼見土耳其增購俄國軍備，立即宣布制裁。土耳其不甘示弱，公開表明華府針對該國軍購俄製S-400導彈防禦系統的制裁，是企圖打壓土耳其自主國防工業發展的卑鄙行為，強調絕不會在美國制裁陰影下讓步。美國亦想不到土耳其的反擊如斯強烈，拉攏歐盟向土國施壓，表明會因領海霸權問題制裁土國。土耳其對歐盟的行動，只作輕微回應，說明東地中海爭端是土希雙邊問題，不是土國與歐盟外交糾紛，籲雅典不要將歐盟拖下水，並沒有任何批評。

土耳其對美歐宣布制裁顯然是兩種反應，對美國的狂言就毫不客氣反擊，等同即管放馬過來之勢。反而對布魯塞爾的處境留有餘地。外交界普遍認為土國完全不放美國在眼內，不少歐盟成員亦暗中稱許，土國是要告訴美國不是活在它的陰霾下，更為歐洲國家吐一口烏氣。

歐盟與土耳其的關係深厚，加上是北約成員國，要制裁土耳其亦可能只說不做，而最重要的，卻是歐洲國家倚仗土耳其的戰略地位，鎮守中東抗衡伊朗，約制黎巴嫩敍利亞游擊隊，與土耳其搞不和氣，是自找麻煩，關係到在中東的駐軍安危。況且土耳其與希臘這對冤家，口水戰多年並沒有開戰，讓他們在地中海口角下各自開發能源，也無不可。