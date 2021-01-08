內地反腐打虎新年頻傳重磅消息。1月4日，新年第一個工作日，4位省部級高官被「雙開」；1月5日，更重磅的消息出爐，原中國華融資產管理公司董事長賴小民受賄、貪污近18億元人民幣被判處死刑。他因此成為十八大之後，第二位被判死的貪官，也是第一位被處以極刑的中管幹部。

此前，2018年3月，原山西省呂梁市副市長張中生受賄10.4億元、另有1.3億元巨額財產來源不明，被判處死刑。2019年5月，山西省高級法院終審裁定維持死刑判決，並上報最高法核准，但遲遲沒有下文。這或許從一個側面反映出司法部門對於職務犯罪慎用死刑爭議。

「不殺不足以平民憤」，是中國傳統觀念中對於貪官巨蠹的最樸素認知。但對貪官判死，並不純粹只基於司法本身，而往往與整體形勢、歷史階段、政治任務等息息相關，通過典型案件來殺雞儆猴，帶有強烈的政治宣示色彩及號召動員功能。比如，建國之初「三反五反」運動時，就以槍決天津地委書記劉青山、行署專員張子善來祭旗，發揮了重要的震懾警示作用。

至上世紀末期，內地官商腐敗愈演愈烈。2000年，一年之內，連續創造了兩項反腐的紀錄。江西省副省長胡長清、全國人大副委員長成克傑先後被處以死刑。前者成為改革開放以來第一位被判死刑的省部級官員，後者則是第一位（也是迄今唯一）因腐敗被判死的國家領導人。

進入新世紀之後，慎用死刑成為司法改革的重要理念之一。尤其對於經濟犯罪、職務犯罪等非暴力犯罪，秉持少殺不殺原則。2006年，最高法統一收回死刑覆核權。

其後，被判死的貪官寥寥無幾，如2007年的國家食品藥品監管局局長鄭筱萸，2011年杭州市副市長許邁永、蘇州市副市長姜人傑等。之後，腐敗官員最高被判死緩。而死緩不僅意味着保住了一條命，且在緩刑兩年期滿後，可減為無期徒刑，再有良好表現可減為有期徒刑20年，甚至更短時間便能有出頭之日。

但隨着經濟發展，貪官的胃口和膽量也水漲船高。鄭筱萸當年受賄只有600多萬元，而如今很多巨貪都是億元起步，賴小民、張中生以及恒豐銀行董事長蔡國華，都達到了10億級別。這種情況下，量刑可選擇餘地縮小，貪一千萬、貪一億、貪10億都是死緩，便失去了震懾作用。2016年，受賄2.5億元的原雲南省委書記白恩培被判死緩，並特別註明，其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。此舉開歷史先河，算是僅次於死刑的最重判決。此次賴小民被判死，則震懾效應不言而喻。

實際上，對貪官的量刑不僅單單考量金額，還考慮其犯罪性質和社會影響。鄭筱萸被判死，很大一部分因素是由於主管食品藥品玩忽職守，導致有毒食品、假藥氾濫。而賴小民更被定性是「五毒俱全」，在單位搞獨立王國、個人崇拜、後宮成群，儼然土皇帝，最終惹怒高層。