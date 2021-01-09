正論：原審輕判被責難　根子源自律政司

內地記者付國豪前年8月在香港機場遭人禁錮及襲擊一案昨日判刑，3名被告早前已被裁定暴動及襲擊罪成，最終分別被判囚4年3個月至5年半不等。案件暫告一段落，判刑是否合理，公眾自有一把尺，惟負責此案的法官卻趁機為同僚「食死貓」抱不平，直指律政司不肯在原審時反映立場，卻在上訴庭表明刑期範圍，以致基層法官屢屢因為輕判淪為眾矢之的，甚至遭上級法院批評為「錯到無可再錯」，再次揭開律政司胡混度日的冰山一角。

負責此案的李慶年法官聽取辯方求情後作出刑期裁決，反駁辯方所指機場當晚「大致和平」，認為現場部分場面令人側目，示威者的行為「傷透香港人嘅心」。席間李官又吐露「冤情」，直言上訴庭要求原審庭判刑時要考慮對社會的影響，冀辯方明白「基層法官情況好嚴峻」，若全盤接納辯方求情，又會有「政客要求司法改革」，同時被人「有組織地煽動仇恨同攻擊」，尤其最近的上訴庭判詞均裁定原審法官犯錯，甚至斥責原審裁決「錯到無可再錯」。反問律政司為何不肯在原審時反映立場，卻在上訴庭才表明刑期範圍，質疑「公義係咪只喺上訴庭發生」，諷刺「都唔知邊個要改革」，句句有骨。

事實上，當律政司就付國豪案陳詞時，李官便曾要求控方提出其判刑立場，包括律政司認為合理的刑期範圍，惟控方沒有表明立場。這就難怪李官如此勞氣，皆因一旦被指判刑過輕，律政司提出上訴，原審法官必然受盡千夫所指。無獨有偶，昨日又有一宗涉及反修例的案件，被律政司認為原審判刑過輕而提出刑期覆核。16歲男生涉前年用鐵錘襲擊飛虎隊成員右肩，原被裁定襲警罪成及判12個月感化，上訴庭聽取控辯雙方陳詞後，認同原審的判刑原則性犯錯且明顯過輕，遂撤銷感化令並將男生還押，益發顯得李官對律政司「不肯在原審時反映立場」、「公義只喺上訴庭發生」的指控並非沒有根據。

當然，一個巴掌拍不響。「警察拉人，法庭放人」之所以一再發生，原審法官之所以被批評為「錯到無可再錯」，要求司法改革之聲之所以高唱入雲，並非無中生有，相當大部分原因，與某些法官有既定政治立場有關，否則就不會有裁判官讚揚掟汽油彈的被告為「優秀的細路」，又不會有裁判官認為在警察宿舍外縱火的被告是「唯一受傷可能係被告被制服嘅時候」等驚人之語。然而，同樣不能否認的是律政司尸位素餐，胡混度日，不肯闡明判刑立場，直到裁決激起爭議不欲「孭鑊」才提出上訴，結果原審法官慘成代罪羔羊。要是律政司在初審時已直述判刑立場，被告可能早就獲得相應懲罰，政府亦能節省大量用於上訴的時間和公帑，律政司到底有沒有做好自己份工，有目共睹。

冰凍三尺，非一日之寒。說律政司胡混度日絕非無的放矢，早前才有裁判官投訴，4次審理反修例相關案件，4次控罪書都發現錯誤，而且全屬低級錯誤，出錯率達100%，令人難以置信，律政司不是返工遊魂是甚麼？更惡劣的是，律政司曾在一宗警方搗破懷疑軍火庫的案件中，控罪書及檢控同意書均打錯其中一名被告姓名，中、英文控罪亦有不同，導致被告當庭獲釋。這顯然已遠超胡混度日這麼簡單，而是藉低級錯誤起放生黑暴的效果，「是人是鬼」不能不令人懷疑。實際上，律政司司長鄭若驊德不配位，在其無能管治下，律政司內部泥沙俱下，過去便曾被揭發有份處理黑暴案件的檢控官，居然一邊檢控，一邊出版「黑暴秘笈」教暴徒逃避檢控，公然妨礙司法公正，令人嘩然。試問連如此匪夷所思的事情也會發生，律政司還有甚麼不可能？

一本皇曆不能用到老，任何制度都要與時並進，本港司法也是一樣。出了狀況、行上岔路便要改革修正，絕非如剛卸任終院首席法官的馬道立所言，因為「贏不到官司才要改革」，恰恰相反，官司輸贏並非宏旨，司法獨立變質成司法獨大才是問題。這個根本問題不解決，司法公正無從談起，而改革司法更須由改革律政司做起，民望「墊司底」的鄭若驊必須第一個被革掉。

其身不正，何以正人。鄭若驊知法犯法，甫上任即捲入僭建風波，還要「自我特赦」，將罪名推給丈夫；其夫涉僭建僅被輕罰二萬元還不滿足，誓要上訴撤控，結果遭高院原訟庭駁回上訴，碰了一鼻子灰。試問整家人都不知守法為何物，鄭若驊還有何資格成為律政司之首？律政司之首毫無說服力，法治招牌怎能不蕩然無存？