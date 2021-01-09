功夫茶：亂買疫苗大花筒　遲早乾塘冇銀用

寒風凜冽，急景殘年，下個月就係農曆新年，今年因為抗疫措施，一早講明冇花車同煙花，尋日宣布連年宵市場都取消，市民冇得買年貨，但政府就億億聲買另類年貨，下個月有貨，講嘅係新冠肺炎疫苗，新正頭唔係派利是，而係齊齊打針，真係大吉利是！

港府話出錢84億元買疫苗，但去年底以嚟相關消息滿天飛，又話冇得揀又話副作用，首批100萬劑國產嘅新冠疫苗原本今個月抵港，但對方唔能夠如期提供第三期數據，所以計劃要押後。將心比心，新年流流，有邊個想打針？仲要打咗唔知得唔得，有副作用隨時會死得？牛頭角順嫂都識得話，等隔籬屋陳師奶打咗先啦，打完無事就順便搵佢拜年打下麻雀，如果唔係，一個唔好彩，分分鐘就明年要拜山，該煨囉！所以一日冇足夠證明，市民都識得揀，就係唔打好過打，戴咗口罩成一年，冇穿冇爛，都唔爭在戴多年，隔住罩都可以講恭喜發財，點都好過「一見發財」！

立法會衞生事務委員會尋日開會，好多位議員都關注疫苗注射成效，問如果某款疫苗無人夠膽打，會唔會浪費。食衞局局長陳肇始就話，疫苗預多好過預少喎，唔排除會有浪費。陳局長答得真係口爽，因為啲錢唔係佢哋出，梗係唔肉痛，但係一分一毫都係市民血汗錢，就咁掟落鹹水海，功夫茶就真係戥大家唔抵囉。大佬，大拿拿億億聲，你估買棵菜咩？買餸買生果都要揸上手望真啲，一個幾毫都諗清諗楚，學高官咁亂使錢，肯定會敗家啦！唔怪之得由萬億儲備，年賺千億，淪落到年蝕千億，庫房告急，就快乾塘啦！

抗疫物資浪費早有前科，年頭大家東奔西跑撲口罩，政府姍姍來遲，原來買咗千幾萬個「銅芯抗疫口罩」，話就話可以洗，但樣衰似阿婆底底，防疫功效唔多可信，反應冷淡，仲有47萬個責喺倉，聽講話會用公開拍賣方式，處理剩餘物資，笑死人冇命賠囉，派都冇人要，仲話拍賣？成個項目開支2.8億元，倒晒落鹹水海喇！

政府咁鍾意搵市民做白老鼠，不如索性捉啲坑渠黑老鼠嚟試啦，不過，你話捉就捉到㗎喇？政府滅鼠不力，4,000元成本捉隻老鼠，試過用新科技滅鼠，喺3個街市試用名為「氣壓滅鼠器」，結果幾個月一隻老鼠都捉不到，但係會話繼續試行，真係畀佢吹脹！

納稅人高薪厚祿請高官返嚟，唔係畀佢哋齋吹，養兵千日，用在一朝，功夫茶教呢班官乜嘢叫「為民請命」，既然有幾款疫苗，每個官負責打一隻試吓，打完邊隻疫苗冇事就用邊隻，打死罷就，為港捐軀，流芳百世，點都好過畀人叫「冇銀用」敗家仔遺臭萬年吖！