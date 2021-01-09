世界視線：眾親信爭相跳船　特朗普孤家寡人

美國國會暴動導致多人死傷，被指是幕後黑手的特朗普，最初企圖大事化小，呼籲支持者「回家」，惟「血濺議事堂」一幕觸發全國民眾怒火，不僅國會參、眾兩院民主黨領袖呼籲把他拉下台，共和黨盟友甚至部分閣員也爭相跳船，如今的特朗普，已淪為名副其實的孤家寡人。

特氏在社交網站上載講話片段，首度譴責闖入國會山莊的示威者，形容他們的衝擊行為「令人髮指」，自己對此感到「非常憤怒」。儘管口頭上還未認輸，但特氏已將調子降到最低，指新政府將於本月20日就職，承諾將進行「平穩、有序和無縫」的權力交接工作。

難為「特粉」們滿腔熱血，甚至不惜付出性命代價，拯救他們心目中的「偉大總統」，如今卻裏外不是人，不僅落了個「暴徒」的罵名，連「偉大總統」本人對他們也是「用完即棄」，翻臉比翻書更快，情何以堪。而令人驚訝的是，特朗普竟可臉不紅氣不喘地在鏡頭前「譴責暴力」，如果不是他號召右翼激進團體「進京勤王」，又暗示首都將有「大事情」發生，就不會出現今天的亂局。正因如此，特氏被外界指控企圖發動政變，華盛頓特區檢察當局甚至不排除控以煽動暴動罪。

然而「特粉」們也是咎由自取，政客沒有永遠的朋友，只有永遠的利益，特別是特朗普，即使是那位「願意為他擋子彈」的前私人律師，也可以為了自保而視如陌路，更何況是一班無名無姓的支持者？

當然了，形勢比人強，如果不是走投無路，特朗普也不會出賣這班「膽正命平」的支持者。事實證明，特氏的支持者「佔領國會」釀成血案，已經超越一般美國人的容忍程度，除了副總統彭斯一早拒絕否決選舉人團投票結果，不少原本計劃提出挑戰的議員，也在發生暴動後以「顧全大局」為由轉軚；其他如麥康奈爾、格雷厄姆等最親密盟友亦跟特氏割席，加上麥康奈爾之妻、運輸部長趙小蘭等多名閣員辭職，特氏眾叛親離、內外交困，能夠「平穩、有序和無縫」交權而不是被拉下台甚至鋃鐺入獄，已屬萬幸，想不跪低也不行。