神州觀察：倚美謀獨赤裸裸　武統議題難降溫

大陸「全國台灣研究會」新任會長汪毅夫近日關於「絕對不能容忍全面妄議中央對台大政方針、全盤否定對台工作」的言論，再度惹來北京欲為「武統論」降溫之說，並有台媒將之解讀為北京或在刻意打壓大陸主張武統台灣的鷹派人士，不免暗自竊喜。只是一切仍需對照兩岸關係發展走勢來看，尤其是台灣當局「謀獨」的瘋狂程度。

美國國務院日前公布並展開與台灣政治軍事對話，雙方以視像方式進行，並聚焦軍事合作、軍售等議題，惟雙方皆無透露太多細節，有指台方在會上向美方提出推動台灣成為「F16亞太維修中心」之規劃，旨在帶動台灣產業升級與經濟發展。據悉，美國國防工業公司洛歇馬丁與台灣的漢翔公司早已簽署相關協議書，只待美國政府點頭，而透過向美軍購，更將令台灣在亞太地區擁有最大數量的F16V機隊；總之不管怎樣，美方的行徑已嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，從而遭到大陸國防部及外交部強烈譴責。

美國將台灣作為制華棋子，操弄於股掌早已是家常便飯，對台軍售及發展台美官方往來、軍事聯繫更可謂愈來愈明目張膽，近期通過的《台灣保護法》言明會對台灣常態化軍售，及會多方擴展美台關係，更有美媒呼籲華府「武裝台灣」阻嚇北京。而美國國務卿蓬佩奧日前亦發聲明稱，美國常駐聯合國代表克拉夫特將訪問台灣，被大陸外交部批評是反華政客的「最後瘋狂」，惟有消息顯示，相關行程已具體敲定，或將在下周三至周五成行。

此前則有美國衞生及公共服務部部長阿扎、美國國務次卿克拉奇等高級官員訪台，而克拉夫特亦曾於去年9月與台北駐紐約經濟文化辦事處處長進行過「歷史性會晤」，種種行徑無疑都是助長台獨分裂勢力氣燄、破壞中美關係及台海和平穩定之舉，但這正是美國想要達到的效果。問題更在於，這也是台灣當局夢寐以求的，一直被指是心甘情願做美國的棋子，一邊挾洋自重，一邊倚美謀獨，在台獨路上瘋狂飆車，令和平統一的可能性愈來愈小。

事實上，為「武統論」降溫之說早前亦曾出現過，事緣大陸解放軍退役少將喬良撰文稱，武統台灣可能會影響民族復興的大目標，呼籲不可輕率冒進，於是島內很快出現大陸容忍台灣獨立或半獨立的論調。

其實這些都不足為憑，尤其北京一直信奉的是「聽其言、觀其行」，台灣當局時下在做些甚麽，勢會影響到北京的最終決策；雖說和平統一是最上策，但台灣整天總想着怎樣增進導彈射程，如何攻擊大陸沿岸城市，甚至要求軍機「主動開火」，豈非讓大陸別無選擇？