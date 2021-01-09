產評：人幣升值非偶然　牽出百年大變局

打從美國認定中國為敵人，發動貿易、科技和金融戰，中美爭霸已沒有回頭路，去年一場疫情更加劇了競爭。中美在防疫成效的差異、經濟的起落，充分體現於人民幣與美元匯率強弱之上。不過，眼前人民幣升值，只能視為階段性標記，其國際化之路絕非坦途，尤其在市場化下，波動將會明顯擴大，且必招來美國更多的金融狙擊。當然，美元問題積重難返，債務危機與貨幣寬鬆如何收官，數碼新經濟發展能走多遠，對人民幣而言既是挑戰也是機會。未來兩大貨幣的發展，將牽出百年大變局！

一國的匯率表現，一定程度反映其經濟的興衰。過去一年美元與人民幣匯率一貶一揚，說明聯儲局的寬鬆貨幣政策不見退路，美元的天量供應已嚇壞人，並激發分散至非美元資產的需求；而人民幣就憑着疫後的經濟復甦和金融改革，成功為全球資金提供非美元資產的出路。事實上，相對於美國，刻下中國的貨幣政策和利率政策具可測性，且中美息差客觀上有利人民幣資產，人民幣急速升值，確有實際需求支持。

在經濟層面看，人民幣持續上升，誠然不利中國出口競爭力。之不過，在全球經貿戰的格局下，內地出口業這幾年一直在捱打，隨着內地正由「世界工廠」轉型至服務型經濟，減低對出口業的依賴，此刻亦沒有急切需要因出口這單一因素而主動壓抑人民幣升勢，故出口商求存，就得主動做好風險對沖。

另一方面，隨着人民幣加快市場化，升值潮來得急速的同時，未來調整的速度亦可能會較快，畢竟愈是市場化，波動愈大，愈能反映出人民幣的真實價格。故投資者且別過於着眼短期升值潛力，亦須注意後續的波動性。

美國的世界霸主地位，得靠美元霸權來維繫，貨幣戰必然是中美的主戰場，人民幣崛起無可避免會對美元構成威脅。如今美國已加快出擊，包括針對重點中企下投資禁令，迫令各路資金歸邊，勢將在國際金融市場掀起一番震盪。

對此，中資積極入場承接美資的相關中資股沽盤。惟資本市場何其大，且資金戰過後離不開一潭死水，不見出路。中國想要擊破美國圍堵，贏得外資持有人民幣資產的信心，方法只有一個，就是改革！只有自力更生，堅持推動金融改革，提升經濟質量，加快市場與國際接軌，才能真正提升人民幣資產的吸引力，讓海外長錢進駐，並撬動資金跨境雙向流動，這樣人民幣才有望走出自己的道路，當好這百年大變局的主角！