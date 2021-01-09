應怎樣分析今次美國暴徒衝擊國會山莊的事件呢？這顯然是反民主的行為，即使民選總統鼓動、參與者吹噓民主與公正。一是使用暴力；二是不按民主程序，不遵守尊重民主的制度，自以為是地否決民主程序合法產生的結果，美其名為直接民主，實際卻是暴民政治，民主政治的對立面。

民主不僅是大眾的約定俗成，而且是社會契約，有權利亦有義務。同時，政治權利的行使有一系列的程序、制約來將之規範，保障個人的權利不會與其他人和集體的權利衝突，從而顛覆整個民主體制的設計和契約精神。

這裏可以分為實質民主和程序民主兩個組合的部分。實質民主是目標，也是結果，程序民主只是手段。可是，手段與目標或結果未必有必然關係，手段可以被誤用，或本末倒置，或甚至所得的與公開的目標相反；而目標卻亦可以蛻變成口號，不會實行，也不會實現欺騙性的理想。

無論目標與手段不配合或配合，並不必然產生目標所標誌的結果。政治是錯綜複雜，即使民主的手段──程序與制度──設計得怎樣精密，也還要人執行，執行未必如設計，設計未必完美，結果盡是不如人意，甚或如第二次世界大戰後許多新興國家採取民主，得出的結果適得其反。

又如歷史上，希臘與羅馬的民主體制終歸演變為帝國的專制。再如納粹也是憑民主選舉的程序制度當選，當權之後民主制度並沒有能力約束其後變獨裁專制。

今次美國若按照特朗普的設想，由民眾壓迫國會，國會取消原來普選產生的總統選舉結果，特朗普連任，美國便從形式的民主走向實質的專制，把200多年宣揚的美式民主制度逆轉，這便一如美國近年到處策動的「顏色革命」，用暴民政治來推翻民選政府，美國便以己之道還治己身了。出現特朗普現象，正凸顯出民主體制的脆弱和不穩，如當前伊朗政府對美國的批評。

民主是社會契約，若有一群人不接受，要把他們的主張和利益凌駕於契約，要將民主程序、制度破壞，民主制度是否有足夠的力量抗拒呢？這便要動用集體武力來鎮壓，鎮壓要包括預防，便對所謂民主、自由、人權加以束縛，民主面對暴民只能以非民主的方法來求全，這是民主體制的悲哀。或許這要求政治教育、文化道德來充實形式的民主體制。但號稱民主楷模的美國，今次衝擊國會事件顯示出它的政治教育、文化道德又是怎樣的成熟、發達呢？美式民主不是理想，世界還要重新選擇。