佛家講「因果循環，報應不爽」，美國人大多不信佛，也許不明白這個道理，但當他們看到暴徒攻入國會山莊的一幕，應該有所領悟了吧？這一幕與前年香港暴徒佔據立法會如出一轍，這不就是因果報應嗎？不同的是，美國政客將香港暴徒佔據立法會稱為「爭取民主」，而將美國暴徒攻入國會指摘為「暴亂」甚至「叛亂」，老美的雙重標準，從來都是如此赤裸裸，如此蠻不講理。

香港黑暴持續一年多，警方從沒有開槍打死一人，也從沒有宣布宵禁，反觀美國，單是一場國會混亂就死了5人，包括被警察直接開槍擊斃，華盛頓特區更加即時宵禁，甚麼才是真正的「警暴」，答案不言而喻。將香港黑暴形容為「美麗風景線」的美國眾議院議長佩洛西，當她落荒而逃後，看到其辦公室被示威者佔領及破壞，是否發現美國風景原來比香港美麗得多？

說來實在諷刺，美國在世界各地煽風點火，策動顏色革命，沒想到風水輪流轉，如今報應在自己身上，而且煽動暴亂的竟是堂堂總統，美式民主的虛偽和醜陋，簡直無法用言語形容。美國國務卿蓬佩奧等政客義正詞嚴指摘暴徒衝擊國會，指目無法紀及暴亂的行為在美國及其他國家都不能容忍，要求盡快把暴徒繩之以法。他們大概患了失憶症，否則不會忘記自己當初是如何美化香港暴亂，如何讚美香港暴徒。也許對老美而言，其他國家和地區的暴亂都是理所當然，只有美國的暴亂才是不能容忍。

尤其可笑的是，美國內亂不已，自顧不暇，政客們還有心情管別人的閒事。對於香港警方拘捕反對派頭面人物，蓬佩奧煞有介事發表譴責聲明，聲稱感到「震驚」，將會對香港實施制裁云云。其實說到震驚，莫過於美國上演的連場政治鬧劇，這個所謂的民主大國內部問題一大堆，全身都是病灶，與其多管閒事，不如先做好自己的事。