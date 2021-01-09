美國踏入冬季多時，這個冬天是歷來最冷，說的不是溫度，而是人心，還有社會大氣候。新冠疫症在美國爆發近一年，去年12月中雖然批准民眾注射疫苗，然而疫情不但沒有緩和，而且愈演愈烈，星期二新增25萬宗確診，死亡人數更是歷來單日最高的3,936人，超過2,100萬人染疫。分析指感恩節假期再加上聖誕節及新年人群出街慶祝，令疫情不可收拾。

標榜自由的美國人怎會乖乖聽話？懶理疫情聚集撐特朗普，大批支持者周三衝入國會山莊，警方實彈鎮壓，之後採取「遍地開花」示威策略，在多個州份的議會大樓集會包圍。國會參眾兩院聯席會議雖然被迫中止，但當晚繼續展開認證選舉人票，確認拜登當選美國總統，特朗普其後發聲明稱不同意結果，但承諾有序交接，換句話說，間接認輸，只是不想公開認低威。

不過，別以為美國內亂就此塵埃落定，特粉數量不少，而且盲目死忠，不會就此罷休，相信會不斷搞事，這一輪暴潮應該短期內不會平息，美國幾乎全民擁槍，要對抗政府肯定不會像香港那些廢青鍵盤戰士。而共和黨亦不願俯首稱臣，雖然輸了大選，連參眾兩院控制權也不保，但一定會想盡辦法扯拜登後腿，希望4年後可以捲土重來。

拜登上場除了要面對特粉「復仇者聯盟」挑戰，最大難關依然是疫情。現在仍然有13萬人留醫，醫療體系不勝負荷，面臨崩潰，暫時疫苗注射率只有25%，副作用仍然有待觀察，今年內疫情能否緩和，實在天曉得，特朗普在股市及中美貿易戰皆有交代，到頭來落敗，抗疫不力絕對是關鍵因素之一。

前車可鑑，拜登不想步特朗普的後塵，究竟有甚麼招數可以擊退疫魔？如果又是得把口，一上台對疫情一籌莫展，做壞開頭，以後4年日子便難捱了。