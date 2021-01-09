美國發生特朗普支持者衝擊國會大樓釀成5死慘劇後，無論美國國內或外國政要，都立即統一立場，齊聲譴責，認為華盛頓是出現暴亂，群眾衝擊國會被視為反對民主政制的暴亂行為。儘管網上間中有極少數異議，例如有人同意特朗普指摘總統選舉有人舞弊，導致群眾不滿，才發生衝擊國會大樓；國會大樓警察不應近距離開槍射殺手無寸鐵的示威者，要追究責任等，不過少人理會。事件定調為暴亂，譴責暴民攻進國會的看法佔了絕大多數，充斥美國的主流傳媒，已成定論。美國的「示威者」沒有香港「手足」聰明，大多數人沒有穿戴保護裝備，攻進大樓的照片在傳媒和社交媒體曝光後，不少白人種族主義極端派活躍分子都被認出，很難逃躲，看來遲早會被追究。

事件受到各國領袖譴責，多國領導人發聲呼應，認為美國大選已有結果，現任總統應和平有序移交權力，衝擊事件「令人驚嚇」，是「對民主制度的攻擊」。率先表態的是英國首相，跟着是澳、紐、加等五眼聯盟領袖，都是美國的最親密戰友，立場統一。其他表態的還有西班牙首相、德國總理、法國外長、歐洲議會議長等，連印度總理也發了聲，雖然不敢清楚表明立場，只是模糊反應。其實中國外交部發言人也諷刺式回應，伊朗也表了態譴責，不過後兩者西方傳媒照例不報。相信最尷尬的是台灣領導人，曾經不遺餘力去當「特粉」，如今不知怎樣下台才算恰當。香港的黑暴黃人也表現失落，他們曾經力捧特朗普，義無反顧，就算特氏在點算選舉人票明顯落後，還是死撐特氏的舞弊指控，如今大局已定，眼見自己在美國的精神上手足被打成落水狗，百般滋味在心頭。

美國方面，民主黨肯定會窮追猛打，利用事件攻擊特朗普之餘，乘機打擊共和黨。共和黨議員和政客呢？除了少數死硬特粉之外，紛紛割席，目的是為了保住基本盤選票。尤其是副總統彭斯，立場飄忽，力求保住自己的獨立地位，避免被特氏拖住，失去下屆總統選舉當共和黨候選人的機會。一些特朗普閣員和白宮要員亦宣布辭職，其實這屆政府的工作只剩下約10天，辭不辭職無甚分別，他們目的不外是與特朗普政府劃清界線，避免自己的政治前途受到拖累。

最有趣的是社交媒體齊齊動手，以散布錯誤消息為由對特朗普封殺，Instagram、Twitter、Facebook一致行動，Twitter雖已解封，仍帶隨時再封警告的尾巴。嚴格來說，他們都違背美國最高信念，侵犯了特氏的言論自由。奇怪的是，主流媒體都認為封殺恰當，美國人竟支持剝奪特氏的言論自由。