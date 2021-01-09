美國經過「黑暗的一日」後，國會面目全非，暴亂死亡人數增至5人。隨着暴亂平息，大清算即告臨頭，所有矛頭皆指向煽動暴亂的總統特朗普。民主黨密謀啟動憲法第25修正案罷免特氏，聯邦調查局亦表明已安排探員調查佔領國會事件，重點之一是查明特朗普在事件中的角色，包括有否煽動群眾。此時更有內閣官員辭職，運輸部長趙小蘭、教育部部長德沃斯、衞生與公眾服務部助理部長麥康斯-卡茨相繼跳船唔撈，特朗普陷入眾叛親離、一沉百踩的窘局，不得不裝模作樣譴責暴力，批評示威者「玷污民主」，承諾有序過渡政權。美式民主之醜陋，由此又可見一斑。

最諷刺的是，玷污民主的示威者恰恰就是特朗普的支持者，包括常被特氏提起的「驕傲男孩」等極右組織，他們不過響應總統呼籲，阻止大選結果被盜竊，要求重新點票，不讓拜登當選，即使暴力衝擊國會也是「違法達義」和表達訴求而已，何來玷污民主之有？真是冤過竇娥冤啊！

當然，形勢比人強，罷免危機殺到埋身，特朗普一旦提早下台，還未來得及自我特赦，便要面對排山倒海的調查和官司，唔驚才怪。人不為己天誅地滅，此情此景下，別說與示威者割席，如果同老婆仔女割席能換來下台後一世平安，相信他也會做，只是不知香港一眾唯特朗普是瞻的洋奴漢奸看在眼裏，可會對被割席的示威者生出「他朝君體也相同」的危機感？

有利用價值的時候，將走狗棋子吹捧為民主鬥士不遺餘力；沒有利用價值或自身難保的時候，對走狗棋子棄如敝屣，這就是美式民主的精髓，也是充當走狗棋子的下場。那班畏罪潛逃打國際戰線的大小漢奸，現在可能自鳴得意，以為「中共」莫奈其何，其實政治只是談判的藝術，國與國之間沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，美國何時把他們出賣，誰能說得準？