在香港反修訂《逃犯條例》風波期間，本欄一直站在「黃絲」的對立面，但有一段時間，跟我爭論得最熱烈的反而是「藍絲」中人。他們硬要我相信，整個風波的最大力量，是由美英國家用金錢堆砌出來，站在前線的暴徒，大多是「收咗錢做嘢」。

我對此說不以為然，認為大部分的「黃絲」都沒有收錢，如果有，反而讓人釋懷，因為他們只是貪，而不是蠢。要知道，治貪容易，滅蠢困難，奈何近年全球卻刮起一片低智風潮，香港如是，美國如是，這便成了這世代的頭號大患。

近日，美國國會山莊200年來首次被示威者攻陷，現任總統特朗普的支持者，為了捍衞「侵侵」的權位，願意捨生忘死。在衝突之中，「侵粉」賠上了4條性命，比起香港的「黃絲」，他們更勇武10倍。難道這批人都是收了特朗普的錢？「侵侵」派的錢足以誘使這麼多人甘心丟掉性命嗎？當然不是，這些人只是被愚癡所迷，跟當日的香港「黃絲」一個樣。

不少「侵粉」被人「洗咗腦」，老是以為特朗普的選舉成果被對手拜登竊取了，因而怒不可遏，誓要討回公道。但這完全是偽命題，稍有頭腦的人一想便知。

最少有3個訊息，正面或側面證明特朗普在今次總統選舉中輸得合理。第一，選前大部分民意調查都顯示「侵侵」的支持度落後於對手；第二，選舉後有兩個州曾經用人手重新點票，都證明沒有舞弊；第三，喬治亞州剛舉行過參議院的議席改選，共和黨兩席全失，該院的控制權要拱手讓予民主黨，此事側面反映出「侵侵」領導下的共和黨不得人心。3件事合起來，靜言思之，就該明白特朗普今趟是非敗不可，選舉根本沒有大規模舞弊。奈何不少「侵粉」缺乏基本的思辨能力，輕易受人煽動，平白賠上性命，真教人徒喚奈何！