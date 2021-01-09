特朗普嘅支持者喺首都華盛頓示威，更一度闖入國會大樓，導致5人死亡，多人受傷。事件引起公憤，一眾曾表明撐特朗普嘅共和黨議員即時轉軚，不再挑戰選舉結果，終由副總統彭斯宣布，確認拜登當選下任美國總統。特朗普臨卸任被指煽動暴力，遭受史無前例嘅炮轟，前總統奧巴馬指佢令國家蒙羞及丟臉！

特朗普玩火自焚，正應了本報所指的「天道輪迴，報應不爽」！特朗普肯定已成為美國歷史上最糟糕嘅總統，必會被釘在美國歷史嘅恥辱柱上！明明大勢已去，佢仍發聲明指完全不同意大選結果！睇到民眾對佢嘅抨擊排山倒海而來，對佢煽動暴力破壞美國民主、撕裂國家的行為，炮轟得體無完膚，特朗普才死死氣話會在1月20日「有序轉移權力」，但一切已經太遲了！

據報內閣官員正討論援引憲法第25修正案罷免佢，亦有國會議員要提出彈劾並罷免佢，但啟動彈劾程序恐怕時間唔夠，不過點講都好，由此可見特朗普已眾叛親離，臨下台已變神枱貓屎！

想起特朗普不斷叫嚷要讓美國再次偉大，又永不言敗，揚言4年後再戰江湖，要再次令美國偉大起來，如今佢自身難保，一切更成為笑話！老朽又諗起早前挪威一名國會議員提名特朗普角逐諾貝爾和平獎，指佢在以阿和平進程中居功至偉！特朗普嘅道德人格崩壞至此，在國外竟也有盲目粉絲，都幾鬼好笑；而在國內更有眾多盲目擁戴者，難怪鑄成今趟嘅「國家悲劇」！

美國第35任總統約翰‧甘迺迪有句名言：在民主制度裏，一位選民的無知會危及所有人的安全！佢嘅說話，今朝都到眼前來！證諸美國，證諸香港，一脈相通！特朗普抗疫不力，美國至今確診及死亡人數均世界第一！而且佢喺總統任內，據悉單係「高爾夫球之旅」已花費國家逾億美元，這樣的總統還值得撐嗎？