美國總統換屆出了大亂子，大選結束至今兩個月，選票大落後、競選連任根本已失敗的特朗普死不認帳。本月6日，美國國會舉行特別聯席會議認證選舉人團投票結果，卻被特朗普號召支持者發動所謂「拯救美國」計劃一度打斷會議，這一天，堂堂美國國會被攻佔，警員要開槍鎮壓衝擊者。美國最高議事廳被佔領這一幕，與香港2019年立法會被佔的一幕何其相似，可是，同一樣的事件，看在西方世界政客眼中，卻是赤裸裸的雙重標準，民主遮羞布這次再也不管用了！

從暴徒進攻華盛頓國會山莊的片段來看，國會議員慌得趴在桌椅下躲避，山莊警察即使關閉議事廳大門、擎槍嚇止示威者也沒用，甚至被射殺的女子被證實是一名曾服役軍隊10多年的前軍人，這批衝擊者絕非等閒之輩，難怪不少國會議員一度以為面臨「死路一條」。

除了國會山莊，特朗普的支持者還在各州遍地開花式搗亂，華盛頓州長的官邸範圍亦遭約200名示威者闖入。這場暴動震驚了美國，也震驚了世界，美國政府最終出動了1,800名國民警衞軍，紐約州亦派出了1,000名士兵維持秩序，聯邦調查局（FBI）特警小組據指亦進入國會山莊。至於全美維持這一天被煽動的動亂投入了多少人，實在要慢慢算。

亂事中，眾議院議長佩洛西的辦公室被衝擊者搗亂，文件散落一地，未及關閉的電腦屏幕上被人留下「我們不會輸」的字樣。佩洛西看到這一幕有何感想？還記得香港反修例示威鬧得本地無日安寧時，佩洛西火上加油地說香港的亂局是「一道美麗的風景線」，如今，美國這道「風景線」更加亮麗、更加吸睛，佩洛西卻變臉直斥這是「美國民主可恥的一天」。和佩洛西一樣的雙重標準變色龍還有英國首相約翰遜、加拿大總理杜魯多，政客見人講人話、見鬼講鬼話，大家擦亮眼睛吧。