俗語說得好，擒賊先擒王。頭號現代版漢奸黎智英申請保釋上訴案件，終於在去年除夕當天被終審法院三名法官一致推翻高院李運騰法官原先的判決，黎立即再被收押，不能繼續在其大宅行宮密謀策劃、遙控指揮、興風作浪、美酒佳餚、大宴群魔，尤其讓日以繼夜、夜以繼日防備其潛逃的執法人員可以鬆一口氣。

當人們正翹首以待，「王」已被擒，何時擒賊的時候，日前傳來了震撼全港的特大喜訊。當電視早晨新聞節目陸陸續續公布警方國安處收網的最新消息，人們紛紛鼓掌，有請小鳳姐出場助興，為國安處大顯神威，把欲將香港癱瘓、顛覆特區政府、攬炒毀滅的港版「顏色革命」團夥一網成擒，大唱凱歌。

筆者作為「選舉公平關注組」召集人，與該關注團體早在去年中便強烈批評及投訴泛民陣營和「攬炒派」策劃組織的初選公投活動，嚴重違反選舉條例，偷步初選有違公平原則，初選大推「光復香港、時代革命」是公然搞「港獨」，同時更引致人群聚集製造交叉感染破壞防疫抗疫，可是當時綏靖主義的退縮妥協路線已主導了行政機關、主持和管理立法會選舉的部門和專責委員會，採取包庇縱容的態度，對來自社會各方面，包括「選舉公平關注組」的抗議和投訴置之不理，無形中使狗頭軍師戴耀廷無所顧忌，繼續瘋狂牽頭策劃和推動其「攬炒十步曲」，繼續高唱入雲、肆無忌憚，當《港區國安法》冇到，發他們顛覆和推倒現屆政府、威逼林鄭下台的春秋大夢。

「35+攬炒」集團，或如警方稱為「顛覆破壞團夥」，百分之百應了「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂」。雖然《港區國安法》早已白紙黑字沒有追溯的規定，已十分寬容地既往不咎，實行來者必追究的寬大政策，可是要在香港搞分裂顛覆的「港獨」勢力，是改不了「狗要吃屎」的習慣。他們目無《基本法》，更遑論《港區國安法》，以為在特區有保護傘，境外又有美英台等反共反華勢力撐腰，提供政治、軍事、外交、組織、黑金、人力、物力等等，或明或暗的大力支持，何況前年已在區議會選舉變天成功，妄想去年9月立法會選舉可再下一城，豈會甘心把快要到口的肥肉自我放棄，終於迫使《港區國安法》絕地反擊發威了。

公民黨梁家傑在顛覆團夥落鑊後，開記招「哭秦庭」喊冤，說甚麼按照《基本法》的規定，議員有權投票否決財政預算案，以為這樣選擇性地偷換概念，便可為「35+攬炒」的選舉目標洗白、合理化、合法化。

梁家傑只是赤裸裸地暴露其狡辯的無恥及無能，卻無法掩飾和抹去戴耀廷早已公諸於眾的、整套的、完整的、十步置香港社會於死地的陰謀計劃，要一刀切否決一切政府提案（包括財政預算案）、解散立法會、特首辭職下台、癱瘓政府施政、街頭暴動配合、逼政府血腥鎮壓、外國制裁插手施壓，不惜實現其狂妄推動「攬炒」、「跳崖」、玉石俱焚的港版「顏色革命」，不達目的誓不罷休，終於自取滅亡。

《港區國安法》讓他們可以在監獄中圓夢了。