正論：防疫不掃盲　清零永無期

這幾天香港經歷嚴寒天氣，多名長者凍死，為疫下特區更添愁緒。不經不覺，港府抗疫已經一年，但別說疫情仍然反覆，就連本報多次提及的3大防疫盲點，包括南亞小販犯聚播毒、外傭開無罩大會及無牌樓上吧藏污納垢，港府一樣視若無睹，拒絕掃盲。庸官抗疫不思進取，一味採取拖字訣，以為可以拖到疫苗救世，疫情自行消失，結果拖死的只是經濟及人命，整個特區流血不止，代價巨大。

本港疫情仍未受控，剛剛才以為確診個案持續向下，露出抗疫曙光，詎料昨日病例彈升至59宗，當中20宗源頭不明，證明社區隱形傳播鏈仍然活躍，禁聚措施起不到作用。港府黔驢技窮，除了延長限制或禁止食肆、美容、娛樂等行業營業外，連新春花市都全部取消，食衞局局長陳肇始甚至祭出極端手段，研究立法規管跨家庭聚會，意味即將來臨的農曆新年，市民隨時要禁足在家，全港都要在死氣沉沉中度過。

港府抗疫無能，代價卻要市民和百業承受，何其無辜！反觀全港獨有「3大群組」不受影響，「錢照搵，P照開」，風騷快活，羨煞旁人。這3大群組就是南亞小販、外傭和無牌樓上吧，全部獲得港府「厚待」，令人側目。先說南亞小販，他們恍如有保護傘一般，每逢假日必然大舉進駐中環心臟地帶隨街擺賣，霸佔馬路和行人路出售冒牌衣飾，期間更肆無忌憚除下口罩高聲叫賣，本地小販不敢明目張膽做的事，南亞小販做得光明正大，完全不見食環署人員或警方執法。深水埗區也是不遑多讓，上址素有「南亞市集」之稱，每逢周末便有至少10檔南亞檔販列陣擺檔，除罩「吹水」抽煙已成常態，與途經的本地市民將口罩戴得嚴嚴實實形成強烈對比，堪稱香港獨特的風景線。

外傭群組更不必多說，每個星期日皆見她們聯群結隊在公園、街邊或天橋聚集，大開無罩派對，高談闊論之餘，更有外傭明火煮食，一邊大啖家鄉菜，一邊與同鄉口沫橫飛。香港市民看得膽戰心驚，然而皇帝不急太監急，當局執法慢手慢腳，似有還無，絕大部分時間任由外傭「犯聚」狂歡，簡直是咄咄怪事。要知道，早前才有多個外傭宿舍成為爆疫重災區，甚至連僱主都不幸染疫，港府卻直到今日仍不禁止外傭聚集，恍如有特權一般，疫情失控豈是無因？

至於無牌樓上吧掃之不盡，酒客身貼身飲酒耍樂，不僅成為播疫溫床，這類酒吧本身更是藏污納垢的罪案窩。近期警方多次到油尖旺區掃蕩無牌樓上吧，幾乎每次都大有斬獲，既起出毒品，更搜獲武器，而且這類酒吧大都由黑幫經營，藉酒吧為毒品散貨有之，利用毒品「養雀仔」毒害青少年有之，安排妓女賣淫又有之，烏煙瘴氣，臭不可聞，已成防疫缺口及治安炸彈。從警方愈掃愈有觀之，更令人懷疑這些無牌樓上吧同樣有保護傘，背後存在官黑勾結，否則怎麼可能開得成行成市，賺個盆滿缽滿，掃完又開，成為疫市奇葩？

人們實在不明白，在疫情失控之際，人命損失不斷增加，經濟尋底不見盡頭，情況極為嚴峻，港府為何竟然仍未瞓醒，防疫形同夢遊？君不見，禁聚措施錯誤聚焦，市民和商戶無啖好食，偏偏上述3大群組完全不受規管，形成防疫3大盲點。尤其是南亞兵團本身衞生意識薄弱，部分更是持行街紙的假難民，來自疫情嚴重的國家，如今大搖大擺當街擺檔，有的甚至與黑幫勾結作奸犯科，港府怎麼可能聽之任之？更遑論每年用巨資「倒貼」假難民，7年來瘋狂燒掉60億元公帑，貼錢買難受。這些錢若用來成立失業救濟金，基層市民何至於生不如死，坐困愁城？

最不堪的是，除了上述防疫3大盲點，坊間一些補習社和教育中心又利用教育局指引漏洞，在全港停課之際繼續「犯聚」賺錢。根據教育局指引，任何機構一天向20人或以上、任何時間向8人或以上提供教育課程，必須註冊為學校，疫情期間需依指引停課，但需開放校舍讓乏人照顧的學生回校，意味這些學校可以託管名義繼續開放，而不超出人數上限的補習社更不受規管，隨時成為下一個播疫隱患。

事實證明，港府抗疫一年仍然沒有吸取教訓，只知頭痛醫頭，錯漏百出。最該掃除的防疫盲點不去掃除，一味要市民和商戶為庸官抗疫不力埋單，連中國人最重視的農曆新年都要在愁雲慘霧中度過，與一橋之隔的澳門、深圳喜氣洋洋有若天淵之別，叫港人情何以堪！最怕疫苗在安全疑慮下乏人接種，甚至無法有效對付變種病毒，港府指望疫苗打救的如意算盤打不響，疫情清零無期，粵港澳通關無望，香港翻身無計，只能不斷沉淪！