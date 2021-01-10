世界視線：推特踢走特朗普　言論自由有邊界

美國總統特朗普被指煽動支持者闖入華盛頓國會山莊，引發暴動，先後被多個社交網站禁止發文，其中Twitter（推特）在當地時間8日宣布，將永久移除特朗普的個人帳戶，並指他有進一步煽動暴力的風險。

眾所周知，社交網站是特朗普跟支持者溝通的最重要平台，甚至如威脅對別國採取軍事行動等重要訊息，也是透過社交網站而非白宮發放，特朗普有時甚至一天之內連發幾段推文，以致被外界形容為「推特治國」。

據統計，特朗普上台以來說謊超過二萬次，其中Twitter正是最重要的平台之一。例如去年10月，特氏便在Twitter轉發極端組織「匿名者Q」一項沒有根據的陰謀論──恐怖組織阿蓋德的領袖拉登其實未死，當年被擊斃的其實只是一名替身。結果貼文一出，引發軍方強烈不滿。

有趣的是，Twitter在如何對待特朗普的問題上，跟共和黨面對類似的困境，後者不敢得失特朗普龐大的支持者，遂一直對其胡作非為隻眼開、隻眼閉；而對Twitter來說，特朗普帶動的巨大流量，商業價值無可比擬。特朗普在Twitter有近9,000萬追蹤者，相當於該網站每日活躍用戶的48%，這就難怪Twitter日前宣布暫時凍結特氏的帳戶後，該公司的股價一度下挫3%。

面對外界要求封殺特朗普的壓力，Twitter在去年總統選舉結束之後，開始對特氏的「問題推文」進行標籤，但通常只是指出其對大選結果的描述「存在爭議」，仍然容許人們閱讀，直至國會山莊爆發流血暴亂後，才迫於無奈「割愛」。

Twitter終於對特朗普「痛下殺手」，再次證明一個顛撲不破的道理：言論自由並非漫無邊界，更不是簡單的「我愛說甚麼就說甚麼」。看看特氏被關停帳戶的其中一則「肇事推文」，只是表明自己不會出席本月20日的總統就職典禮，Twitter卻認為這等於向支持者暗示，當日在會場「搞大事情」不會誤傷他，故有「煽動暴力」之虞。「政權安全」凌駕「言論自由」，美國還不是一樣的玩法？