神州觀察：兒童面霜含激素　坑人產品須杜絕

兒童用品市場商機無限，卻也危機四伏，有毒有害、偽劣產品的存在常令眾多無辜兒童身受其害，後果更是可大可小。故對於兒童用品的生產經營、安全標準制訂、質量監管等環節都需要做到一絲不苟，從嚴把關，徹底杜絕坑人產品流出。

近日有內地家長爆料稱，其數月大的女兒出現體重超標、身高停滯等發育不良症狀，尤其是全身離奇長滿汗毛，面頰異常肥腫，硬如石頭，慘變「大頭娃娃」，多番往醫院檢查亦不得要領，最終排查到一款所用之兒童面霜上，方才找到「元兇」，進而揭發該款名為「益芙靈多效特護抑菌霜」的產品竟然含有糖皮質激素，且含量頗高。正如有醫生指出，長期使用上述產品或會令嬰兒出現停止發育、多毛、臉部肥大乃至骨質疏鬆、腎結石、性早熟等疾病；有些傷害更屬不可逆，女嬰的未來令人擔憂。

據悉，涉事面霜由福建一間嬰童健康護理用品有限公司生產，當地衞健委日前已責令其召回產品並暫停生產，經銷商亦需下架所有涉事產品，只是涉事商家堅稱產品沒問題，反質疑家長蓄意炒作，真相如何，惟待當局最終調查結果出爐，畢竟事關一家公司的名聲問題，就像該公司警告女嬰家長時所說的：「不要亂講」。

問題是，女嬰在停用面霜期間，相關症狀便有了明顯改善，又將如何解釋？況且涉事產品早前已因同類問題遭下架，如今不但可重新上架，更在市面上多間藥房的當眼處有售，豈不怪哉？

事實上，兒童面霜含激素問題已非甚麽新鮮事，過往多有揭發，而且激素種類也很多，甚至一款產品中被驗出含多種激素；需要釐清的是，像兒童面霜這類健康護理產品僅有消毒功能，不具備亦不得宣傳擁有治療效用，及禁止在生產過程中添加激素、抗生素等成分。現實卻是，有些產品明明添加了激素，卻聲稱「零激素」，搞虛假宣傳欺騙民眾，亦有提供假檢測證明試圖蒙混過關，或存在勒令下架後仍偷偷售賣等亂象，都需要執法監管部門加強打擊整治。

更需看到，與兒童健康護理相關的安全隱患除了反映在面霜產品上，在奶粉等營養品方面亦十分突出，三聚氰胺毒奶粉自不必多說，近年流行的所謂「特醫奶粉」亦屢屢出事，動輒將無辜嬰幼兒害成「大頭娃娃」，或是導致佝僂病、消化與呼吸系統等疾病，令他們苦不堪言；當中更涉及到一些公立醫院開假處方、與不法商家狼狽為奸害人等醫德淪喪問題，令本就緊張的醫患關係更趨惡化，勢會增加社會治理成本。只是就該類事件的處理結果來看，當中或有處罰力度不足，乃至產品質量認定引發爭議等問題，不無改善空間。