功夫茶：死不撤辣怎救市　政府點諗邊個知

港人治港，搞到一國兩制荒腔走板，功夫茶一向懷疑，其實係外星人治港！特區領導班子嘅心理，都唔似地球人，諗嘅嘢離地萬丈，並非一般人可以理解，你以為佢想行東，佢就偏偏向西，而且一路向西，西到唔恨，同民意捉迷藏。

新冠肺炎疫情下，各行各業都吊緊鹽水，樓市成交冰封多時，各界都呼籲政府應盡快撤銷樓市辣招。政府早前撤銷工商舖嘅辣招稅，買方唔使畀雙倍印花稅，市場憧憬，順理成章，下一步應該會放寬私樓物業嘅辣招啦，但係聽財政司司長陳茂波尋日口風，有排都唔會撤辣，令到各界期望又一次落空。

政府原來關心嘅係一個「炒」字，認為本港嘅住宅需求仍然高企，擔心撤銷住宅市場嘅辣招，樓價飆升，市民更加買唔到樓。功夫茶覺得高官捉錯用神，依家要擔心，唔係炒樓嘅炒，而係炒人嘅炒，大機構好似國泰航空一炒幾千人，聽講話機師要走去送外賣或者揸的士，有啲索性博一鋪走去參加比賽想「衝上雲霄」做明星，連一向被視為「筍盤」嘅機師都失業，樓價仲可以炒得起？

地產及建造界議員最清楚市道，話地產市道已經「死晒」，市民失業、消費能力大跌，個別樓盤因交通便利而銷情暢旺，但係有更多樓盤過去一年甚至只係賣出20幾個單位。所謂樓市辣招10幾年前推出，但唔能夠遏止樓價升勢，市民一樣難上車，今時今日仲想買樓嘅，一定有迫切住屋需要嘅買家啦，但受制於樓市辣招，要畀多嘅稅款下下百萬元計，無辜辜畀人吸晒血汗錢，其實辣招受益者係政府，市民係受害者。

議員批評政府往往要等到「乜都冇晒、水浸眼眉」先至放寬政策。早前銅鑼灣波斯富街、旺角彌敦道吉舖湧現，先至願意撤銷工商舖嘅辣招稅，但係撤得太遲，止唔到血。政府既然死都唔撤私樓辣招，係咪有乜妙計振興經濟先？遲遲唔出牌，好整以暇，人哋以為你有同花順，功夫茶睇死你其實蛇都冇條，依家驚到唔知點做。

其實橫死掂死，點解唔放膽博一鋪，放寬辣招，樓市如果轉旺，可以帶動多個行業，久旱逢甘露，話唔定勁過壯陽藥，經濟立即重振雄風，人人有工開，自食其力，仲使乜派錢，唔使連超級富豪都派一萬幾千，浪費公帑。市民賺多咗，掉返轉仲可以交多一萬幾千稅，幫補吓庫房添！

撤辣會刺激樓價，係一個假設性嘅問題，如果唔行出第一步，永遠都唔知道有咩結果，但係呢個時候好多香港人連生活都有問題，就係鐵一般事實。再唔出招救市，遲啲經濟繼續下滑，外賣都買唔起，兼職都冇得做，冇工開仲講咩買樓呀，跳樓就有份，到時死得人多，龕位就可能炒得起。以特區高官思維，將來可能買賣骨灰龕位都要交辣招稅，問你死未？