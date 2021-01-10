香港警方國安處日前一舉抓捕了50多名涉干犯國安法之人，之後，除了民主黨前主席胡志偉，都已獲得保釋，他們中的一些人立刻大放厥詞，大罵警方的大搜捕「荒謬」，是在「瘋狂打擊異見人士」。那個發起「攬炒十步曲」的戴耀廷聲稱香港進入了寒冬，鼓動香港人「逆風而行」。美國國務卿蓬佩奧又叫嚷要制裁抓捕這些人的香港有關人士和機構，此舉是顯示再向這些美國的狗腿子伸出援手，然而，時到今日已顯得軟弱無力，似在應付差事。

過往，諸如此類的「制裁」——比這「力度」大得多的制裁，老美玩了多少次，都不能幫到這些狗腿子，更不能阻擋國安法利劍落下斬妖除魔。蓬佩奧今次之叫囂，可謂氣若游絲，聽在那些狗腿子耳裏，大概也只能苦笑矣，何況蓬佩奧沒幾天混頭，就要隨總統特朗普執包袱走人了。這事雖然扯不到「人亡政息」的「高度」，但「屁味隨風即逝」，那是一定的。對蓬佩奧而言，今次叫囂不過是在他消失之前不放過任何一個露臉機會而已，無聊復可憐也。

不過，對香港這些美國人的走狗漢奸來說，特朗普、蓬佩奧的走人，絕對是重大打擊。不管怎麼說，他們是在特朗普、蓬佩奧當權時，最能發揮漢奸走狗之作用的。雖然他們和香港的首席漢奸黎智英被山姆大叔培養、訓練、調教多年，但一直沒有機會像特朗普上台後，在反修例暴亂中那麼瘋狂無忌、痛快淋漓地大施漢奸拳腳，大展走狗身手。特朗普的前任們也沒有像特朗普似的那麼全力支持這些漢奸走狗「為美國而戰」，在他們「遇難」時全力為狗出頭，對北京惡形惡相的擺出「打狗要看主人」的架勢，激動得這幫走狗夜不能寐，狂吠不已。

現在，特朗普、蓬佩奧要「揮淚別宮娥」了，貓呀狗呀之類的，自然更加顧不上也。最弊的是，那個漢奸總頭子黎智英對美國大選押錯了寶，幫着特朗普打擊拜登。雖說黎智英之流是廣義的「為美國而戰」的漢奸，但具體到某個美國主子，還真未必對他們一視同仁也。