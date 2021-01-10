歷史不會重演，但總會有驚人的相似。美國國會被暴徒佔領一幕，與1814年被英軍攻陷的性質不同，卻同樣意味着美國面臨嚴重分裂與危機，時光彷彿倒退了200年。特朗普瘋狂，支持者反智，合演了這場被美國政客稱為「叛亂」的政治鬧劇，將美式民主和美國社會的種種問題暴露無遺。

一直以來，「民主」這個概念被美國等西方國家刻意神聖化，成為宗教一般的存在，並向全世界推銷，順之者存，逆之者亡。其實民主絕非他們所吹噓的那麼美好，反而隨着時間的驗證，愈來愈令人看穿其虛偽醜陋的本質。尤其是美國，民主早已被既得利益集團綁架，異化為金錢政治。所謂一人一票選舉，根本就是皇帝的新衣，競選人可以公開向財團和選民要錢，而且沒有上限，美其名曰競選資金，實際上就是金權交易。這種民主不但無法服務於大多數民眾，反而淪為官商勾結的政治工具，甚至可能選出野心家，利用社會和政治問題煽動民粹，達到個人私利。

特朗普正是典型例子，也只有在美國這種既民粹又反智的社會，才會選出如此貨色當總統。美國前總統布殊狠批部分共和黨黨友煽動暴亂，稱「只有『香蕉共和國』才如此爭論選舉結果」。香蕉共和國指出現貪腐和強大外國勢力干預的國家。其實大家都知道，香蕉共和國出現的混亂往往是美國等外國勢力干預導致，而美國的混亂則是自己造成，可見美國比香蕉共和國更不如。「民主燈塔」轟然倒塌，美國制度支離破碎，老美還好意思向外推銷所謂普世價值嗎？

有人說，混亂、撕裂、衝突、低效，將成為美國政治的新常態，雖不中亦不遠。連場政治鬧劇，加上世紀疫症，不僅徹底戳破美式民主的神話，而且徹底暴露美國外強中乾的本質。特朗普最大貢獻也許就是為全世界提供反面教材，令人重新認識美國，令人對美式民主敬而遠之。