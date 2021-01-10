開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，再加上衣食住行，在香港生活真的不易，通脹與樓價蠶食收入，人工卻不會相應增加，持家有道的主婦，精打細算，希望以最少的金錢買進最便宜最高質素的餸菜，當然需要討價還價，大家去一轉街市，一天這樣的場面不知凡幾，尤其是即場檢查食物是否新鮮，這是主婦對家庭的責任，所以不會存在「買多好過買少」概念，因為買多了便變了隔夜餸，不新鮮，隨時變壞，如果要儲糧不如買雪藏貨及罐頭。這些很簡單的道理，但年薪數百萬元的高官竟然不懂。

港府斥資84億元買疫苗，首批100萬劑由中國科興生產的新冠疫苗原本今個月抵港，但因為數據問題要押後，議員關注疫苗注射成效，問如果疫苗乏人問津，會否浪費，食衞局局長陳肇始竟然說「疫苗預多好過預少」，不排除會有浪費。這句話真的是廢話，比粗口更難聽，有醫生批評這完全是政府的責任，浪費疫苗不應該由市民「埋單」。

政府高官如果在民間做家庭主婦，一定是不合格，最高層的一出手就500元給乞丐，可以吃幾餐住家飯了，又傻傻的去便利店買廁紙，等她買回來等天光都沒有廁紙用。政府「購物」戰績以往劣迹斑斑，單單抗疫買了1,079萬個「銅芯抗疫口罩」，便又浪費了2.8億元公帑，市民連免費派都敬謝不敏，還有47萬個派不出去要清理。

不敢相信，以他們眼光，購入的疫苗會安安樂樂一點兒問題都沒有，市民會踴躍接受注射。信心不是口講的，要以實際行動來爭取，作為特區領導班子，應該身先士卒，之前宣誓效忠讓市民親眼目睹，那麼接種疫苗應該直播或者拍下視頻，釋除大眾疑慮。

世界各國都恐怕新冠疫苗供不應求，只有香港擔憂會供過於求，造成浪費，真是天下第一大奇聞。