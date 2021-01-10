近期愈來愈多涉及黑暴事件的當事人陸續離港，頗引起香港反對派人士一番議論。有人開始時已預見形勢不妙，一早遠走高飛，以升學為名也好，外地考察也好，跑了去外國居留，並游說一些反華政客幫腔大聲疾呼，間中經傳媒報道，美其名曰走國際路線，與留港組織各類和平或不和平群眾活動的搞手互相呼應，頗能吸引香港傳媒注意。

隨着人大常委會通過《港區國安法》，留港一派覺得留下來風險漸大，隨時有被控觸犯國安法被捕的危險，有些人立即自我收斂，收起網誌取消帳戶，或宣布退出政壇，或暫停組織群眾活動，調整口號，先看清楚形勢再決定去向。也有人因為參加活動已遭檢控，乘着偵查期間監管鬆懈，設法離港他去，手頭資源較充足、知名度較高者多數選擇英國或其他西歐國家作目的地，或是辦手續作長期居留，或是向處身國家尋求政治庇護；沒有錢又缺乏知名度的只得跑去台灣，有些還隱藏身份，等待塵埃落定再作盤算。

留港鬥爭的路漸走漸窄，不少反對派昔日的頭臉人物都偃旗息鼓，宣布退出政壇，或採取低調，受訪時小心說話，避免干犯官非。走國際路線的一群又如何？雖然不時看到走國際路線的攬炒派領袖好像意氣風發，得到外國高官和議員接見，出席當地國會聽證會發言，受到上賓式接待，儼然世界級領袖，但看來只是一時風光。外國政客雖然口中說支持香港市民爭取自由，支持爭取一人一票，其實關心的是自己的國家利益，利用香港問題打壓中國。若在這場角力上他們的國家得到甜頭，便會把曾經支持的香港兄弟棄如敝屣。不知那些香港攬炒派領袖是否有此睿見，看得清楚這些外國政客的本質？

雖說有些國家會有特別撥款，通過一些所謂NGO資助其他敵對國家的異議分子，養起來以備不時之需，但這些資助數目有限，隨着走國際路線的人增加，一定會遇上僧多粥少問題，資源不夠分配，結果為了爭有限資源出現籠裏鬥現象，到時顧得自己圈子裏相互角力，也就忘記了昔日出走是為了爭取港人的自由和選舉權的豪言壯語。不妨看看那些來自內地窩在美國的異議分子，老一輩如魏京生、吳弘達，「六四」一輩如王丹，國際路線走了30、40年，能打出甚麽名堂、發揮甚麼影響力？還能爭取到幾多傳媒曝光？可以預見，香港這班攬炒派領袖10年8年後，也會落得同一下場。

近日連某攬炒派理論家也發文淋這些「海外翼」的冷水，引起圈內的大辯論，這班走國際路線的攬炒派領袖是否會重新部署自己的道路，避免重蹈覆轍？