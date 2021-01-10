美國國會山莊之亂，讓世人見識到美式民主的雙重標準。想不到鬧劇持續，Twitter宣布永久刪除特朗普的帳戶；民主黨眾議院議長佩洛西除了密謀啟動彈劾案將特朗普提早攆下台，更與軍方高層密斟，指特朗普精神失常，應禁止總統取得發射密碼發動核攻擊。總統作為三軍總司令，竟遭政客公然奪權，軍方似乎聽令於一個政客也不聽令於總統，本來已夠匪夷所思；更令人難以置信的是，在一個言必稱民主自由人權的大國，總統的言論自由居然不受保障甚至遭永久滅聲，美國日後再推銷其普世價值還有市場嗎？這叫香港唯侵侵是瞻的洋奴漢奸情何以堪？

更令洋奴漢奸難堪的是，國會山莊一役，美國不但實彈鎮壓導致示威者死亡，更在國會大樓內施放催淚彈，洋奴漢奸和黑醫護們當日力竭聲嘶指催淚彈含有劇毒，在室內施放等同殺人，現在為何對美警冷血鎮壓無動於衷？美歐多國當日揚言要制裁香港警察，拒絕出售催淚彈等武器，現在為何不制裁美國？

呵呵，原來只要打着民主大旗，即使所行的是多麼反民主甚至是殺人之事，一樣是合情合理合法的；反之，只要香港一日未有洋奴漢奸所謂的「真普選」，即使警方多麼克制，從來沒有槍殺一人，也是大逆不道毫無人性的，美式民主顯然不堪推敲，香港警察好應該得到平反。

最近本港一個網站，因為載有大量警員個人資料及反中亂港訊息，傳聞遭警方國安處引用國安法封網，香港一眾洋奴漢奸當然又呱呱嘈，批評港府專制獨裁。然而，請看一看你們的洋主子，連總統社交帳戶也遭永久封殺，原因正是其言論煽動暴力危害國家安全，那麼，香港出於同樣原因依法而行又有甚麼問題？特朗普沒有讓美國再次偉大，卻讓世人見識美國如何虛偽。執政短短4年，在美國及世界歷史上都具有標竿性意義。