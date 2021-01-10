美利堅有大好河山，卻弄得今日光景，筆者經常強調，是因為民智太低，群眾如有智慧，便不會推舉出如特朗普般的混世魔王去當總統。不過，這番話我只敢在本欄訴說，對着道地的美國朋友，只能緘口不言，因為自己心裏明白，比較之下，香港的民智更低，你怎好意思去批評別人。

很多人將近日特朗普的支持者衝入國會山莊，跟2019年香港示威者攻陷立法會一事相提並論。然而，這次聲援「侵侵」運動，跟香港反修例風波相比，美國示威者的暴力程度明顯太低，讓他們去當香港「黃絲」的學生也不配。回想當日香港，汽油彈滿街飛，火光熊熊，煞是好看。哪像「侵粉」般窩囊，有些人就算佩了槍，也不敢掏出來。

但是，這一場小小的衝擊國會事件，卻足以讓美國民情洶湧，剛公布的民意調查顯示，支持暴力行動的受訪者有21%，反對的則高達70%。可見很多美國人平素糊塗，但在大是大非問題上，卻十分清醒。為甚麼「撐侵」的鬧劇這麼快就能平息？為甚麼特朗普也要迫不及待發表聲明，跟暴力示威者割席？正因為美國普遍民意不支持使用暴力，美利堅的土地上仍然有很多清醒的頭腦。

反觀香港，發生了衝擊立法會事件，後來更爆發中文大學和理工大學的攻防戰，但當時不少民調顯示，仍有六成民意同情示威者。2019年尾的區議會選舉，反對派更以風捲殘雲姿態囊括了八成以上的議席。任何候選人只要跟年輕激進派沾上一點關係，那你不必有任何社會服務經驗，只要眼耳口鼻齊全，都能當上區議員。香港的民智竟然低落至此，你我又能徒喚奈何！既有六成民意支持，本地反對派以至暴徒們當然有恃無恐。所以，不要抱怨香港沉淪，那是很多港人自招的。