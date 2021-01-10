政府管治無能，社會由上至下無處不充滿怨氣，這樣的社會，只有悲懣，甚至憤恨，不會有快樂！「和諧」兩字，有人說「和」字由「禾」和「口」組成，意思是「人人有飯吃」；而「諧」字由「言」和「皆」組成，意思是「人人都可以講嘢」，是以一個社會稱得上和諧，那就是「人人有飯吃，人人都可以講話」。

香港現時失業率高企，「搵食」艱難，人浮於事，僧多粥少，「吃飯」都成問題！至於「講話」，一開聲都是怨氣沖天，呢，農曆年宵市場取消、沙田車公誕新春市場停辦，市民連「行花市」樂趣都冇埋，仲慶乜嘢新春呢？花農就埋怨當局通知得遲，有投得16個攤位嘅花農估計會損失逾300萬元！原本諗住趁新春賺一筆，依家反而未開檔已蝕到入肉，唔呻到日月無光就有鬼咯！

明明政府抗疫無方，卻變相懲罰市民！最難頂就係食衞局局長陳肇始呼籲大家，切勿趁新年假日家庭大聚會，否則有機會令家庭群組大爆發，是以不排除多於兩個家庭聚會，會被視作犯規而被罰！阿姐，依家即係各自成家立室嘅兄弟姊妹，回到父母家食餐團年飯都犯「家庭禁聚令」，要票控罰5,000個大洋？團年食餐飯啫，咁掃興？庸官仲嫌市民生活唔夠苦呀？

基層多怨氣，依家連高高在上嘅法官都怨氣沖天！近日有法官就批評律政司喺反修例案件原審時，冇向法庭提供足夠協助，當法庭輕判後，卻積極上訴，令下級嘅原審法官「食晒死貓」，更被上訴庭狠批「錯到無可再錯」。阿哥，連法官都積聚咁多怨氣，判案不是依案情嚴重、事實證據，而係心中個人偏好，主觀定奪，「法律」不是很兒戲嗎？「法治社會」如建屋於泥沙，市民甚至連法官嘅道德底線也看不到！但見律政司及法官互扯貓尾，實在好難睇，司法再唔改革，你叫市民如何相信法治係香港嘅核心價值？