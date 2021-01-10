美國暴動震驚世界，也因國會被攻佔，執法造成嚴重傷亡，令政界即將刮起一場大颱風！一直賴死不走的總統特朗普，本來企圖藉今次所謂「拯救美國」行動，為其輸清光的選舉結果作背水一戰，誰料操作過頭成了禍事，現在，即使特朗普僅餘約10天便要下台，國會議員亦不想放過他，彈劾聲此起彼落，更攞命的是，今次事件把特朗普一脈完全埋葬，特氏家族成員或已永無翻身之地！

暴動始作俑者是特朗普，事後他雖然有不少打圓場的解釋，但美國大多數民意卻一點也不接受，共和黨內部亦充滿了與他切割的聲音。社交網站也發功，在國會山莊發生衝擊事件時，Twitter、Facebook等都有相應行動，不是封鎖特朗普的帳戶，便是避免他透過社交媒體再隔空操弄。如今擺在特朗普面前的路，只有灰溜溜滾出白宮一途，然後是餘生逃不過各種各樣的調查與追究。

受傷名單排第二的是共和黨，日前的國會參議院議席補選，民主黨全取兩席，共和黨將失去所有江山，不久之後，白宮、參議院、眾議院都由民主黨話事，特朗普為共和黨帶來的「摧枯拉朽」作用，勢必延宕多時，甚至多年。

傷者名單中還有特朗普家族成員，無論是在白宮任高級顧問的總統千金伊萬卡及女婿庫斯納，還是特朗普其他親信，這次都被問責起來，一場本是選舉賴皮的活動，最後卻變成美國史上驚天動地的暴動事件。可是，伊萬卡竟然讚賞暴亂支持者是「美國愛國義士」。這番言論如此惹火，秋後算帳當然不會少，這對天之驕女驕婿，未來恐成過街老鼠，政壇、商界撈油水都難了。

白宮官員同樣受傷，暴動發生後已傳出多名白宮及特朗普團隊高層遞上辭呈，這些行動既是切割亦是自救，無法自救或不能自救者，像最廢國務卿蓬佩奧等，便成了背黑鍋的一群，未來政治前途當然黑如墨汁了。