2019年香港黑暴橫行，其中7月1日暴徒佔領立法會肆意破壞宣示港獨，筆者相信社會大眾至今仍歷歷在目。當時美國眾議院議長佩洛西形容為「美麗的風景線」，稱暴徒是追求民主人士。不過，「現眼報」總是來得特別快，這種「美麗的風景線」，2021年伊始就在美國出現，一批支持特朗普的激進示威者闖入國會大樓，佔領主席寶座，更在佩洛西的辦公室打卡留念。

正所謂針不拮到肉不知痛，當「美麗的風景線」出現在自己的地方，美國主流社會立即眾口同聲，狠批這些暴徒是對民主的踐踏，表示絕對不接受暴力方式，不但共和黨割席，就連特朗普也公開表態要求停止暴力行動。但對於美國警察在驅趕過程中造成多人死亡，基本上沒有人提出批評，也沒人要求成立甚麼獨立調查委員會，香港反對派對於似曾相識的畫面出現在他們的金主國，更是噤若寒蟬，集體潛水。

反對派這種雙重標準並不鮮見，而且是當代西方政治現實中既荒謬又合理的常態。有人認為這是因為針對中國，所以類同的事發生在美國會有不同的評論，但其實這只說對了一半，因為在西方的政治，雙重標準根本就是常態。在西方的民主理論中，開放的選舉是體現民主政治的最重要程序，理論上人民透過選舉優秀代表自己發聲，參與國家管理，實現主權在民，人民可透過選擇更換政府，防止權力獨大。這個理論的良好意願，都是建基於假設有人民的理性及為政者的無私，但現實是選舉已被高度異化，變成政客為了政治利益黨同伐異的遊戲。執政黨上台，在野黨為了贏取選票，把否決作為公式一樣應用，成為政治主流，互相攻訐乃政治之日常，有時雞蛋裏挑骨頭，甚至顛倒黑白。特朗普上台前信誓旦旦為美國基層爭取更多工作，批評主流派為資本家服務，但他上台後貧富懸殊更嚴重，疫情期間更是救市不救人，導致疫情失控，美國社會哀鴻遍野。為了轉移矛盾，他更巧言令色，甩鍋予競選對手。這些厚黑學絕技都成了政客的本能，至於真正領導社會的能力，根本沒有人在乎。

西方式的選舉民主，幾乎已淪為比爛鬥臭的遊戲。美國政客相信他們是按照《聖經》中的「山巔之城」建立的國家，這種自帶傲慢、長期沉迷於雙重標準的思考模式，令他們漸漸失去客觀認知和分析世界的能力，凡事先入為主，所以他們多年來總是以為中國很快便會崩潰。今天美國發生的事情，就是輸打贏要的鬧劇，選舉高度異化，連尊重程序和法治的精神也驟然褪色，政客撕破面皮，無視社會真正問題，拒絕改革，還利用人民的集體焦慮，透過傳媒和網絡操弄民粹，達致維護權貴的目的，說美國逐漸禮崩樂壞，絕不為過。

筆者此說並非幸災樂禍，只深信中華民族的復興不必寄望於他邦的衰敗，世界應可容納多種成功的社會制度。良好的民主制度應有很強的自我修正能力，若美國想再次向世界證明他們的民主制度是成功的，就要展示出這種自我修正的能力，讓社會重建理性科學的精神，端正民粹歪風，向雙重標準、輸打贏要的政客說「不」。