功夫茶：兩蚊乘車被濫用　庸官無能又擾民

人生不如意事十常八九，呢，買大開細，買細開大；想佢好，佢就學壞！之但係信政府都唔係成日有錢派，畀你嘅福利又分分鐘要推倒重來，唔通庸官都係姓賴？佢哋就係鍾意閉門造車，推嘅政策唔係多甩漏就係堅離地！

嗱！長者兩蚊乘車優惠遭濫用，政府依家先牙痛咁聲話要檢討，好似市民趁佢病、攞佢命咁款！阿哥，若然每次推出政策時，用個腦而唔係用個pat pat諗嘢，就唔使凡事搞到烏厘單刀先嚟補鑊啦！庸官指現時本港約有400萬張長者八達通喺市面流通，香港人口約750多萬人，有過半人口過咗65歲咩？否則點會有成400萬張長者八達通流通市面？一睇個數目都知必然有古怪啦！

呢，65歲或以上長者兩蚊乘車優惠喺2012年推出，當時有98萬名長者，至前年增至132萬人。惟前年大約有360萬張不記名長者八達通，及約40萬張長者持有嘅個人八達通，為實際長者數目約3倍。同時，政府補貼車費嘅優惠開支，亦由計劃實施時嘅2億多元，增至前年13億元，增加咗5.7倍，增幅你都咪話唔驚人！好明顯，盲嘅都睇到有相當多「未夠秤」人士濫用長者八達通喇！若然每次車程20多元而只要畀2元，都真係和味過和味龍吖！何況小數怕長計，一日搭幾程，慳慳埋埋夠食個早餐甚至午飯添！

早前財政司司長才指出，關注長者八達通可能出現濫用情況；而勞福局就話正研究相關改善措施喎！勞福局去年表示，喺2017年至2019年期間，通過運輸署實地監察而發現嘅懷疑濫用長者八達通個案共有339宗；至於港鐵同期提出嘅檢控個案共有54宗，被判罪成個案共66宗！從有關數字，擺明係部門執法不嚴，濫用長者八達通過去9年增加逾5.7倍，先檢控得嗰幾十宗！阿哥，博一博，點止「單車變摩托」吖？政府都算反應遲鈍，補貼多咗以10億元計，依家先注視濫用漏洞，遲唔遲啲呀？

消息指，勞福局即將公布防止濫用措施，或會規定60歲至64歲人士，須持有個人八達通才可享有相關優惠，長遠或要求65歲或以上長者亦須持有個人八達通，才可享有2元優惠。

政府最初推行此優惠思慮不周，如果要求長者購買長者八達通時，必須出示身份證登記，唔係契女幫契爺買又得，學生哥幫阿爸阿媽買又得，而且買幾多張都得，你話唔多出二、三百萬張至奇！其實，依家如果又要長者重新搞個人八達通，確實擾民，亦未必每位老人家都識填表申請。計功夫茶話，政府及港鐵應修例並認真加強執法，一發現有濫用長者八達通者，捉到每次罰款3,000大元，機會成本大增，相信濫用者必然煞停！