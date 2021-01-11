世界視線：暴力浪潮難止息　總統就職存隱憂

美國新任總統就職典禮將於本月20日舉行，經歷國會山莊流血暴亂一役，人們普遍擔心典禮會否出現暴力場面，尤其是特朗普已表明不會出席，其狂熱支持者會否更無後顧之憂，誰也沒法說得準。

事實上，特朗普支持者在網絡上的言論早就顯示，確認選舉人團投票結果的國會聯席會議注定不會平靜。有特氏支持者在網上留言：「要麼特朗普，要麼戰爭。就現在，就這麼簡單。」有人更索性把話挑明：「我們會攻進政府大樓，殺死警察，殺死保安，殺死聯邦僱員和特工，以及要求重新計票。」結果一語成讖。

只可惜警方及安全部門並未作出適當部署，國會暴亂當天的片段顯示，華盛頓特區警力不足，跟應對「黑人的命也是命」示威活動的如臨大敵、出動致命武器絕不手軟，完全是兩碼子事。其中最令人震撼的一幕，是幾個暴徒在國會大樓內圍着一名警員，把後者逼得節節後退。暴亂發生後，3名負責國會保安的官員引咎辭職，然而人們更關注的是，首都及國會大樓的保安「甩漏」，到底只是因為安全部門疏忽大意，還是有來自更高層的「授意」？

說得更白一點，特朗普除了召集支持者前往首都集會，對於他們「佔領」國會的行動，事先是否知情？有報道指出，特氏拒絕派國民警衞軍到華府執勤，還是後來副總統彭斯眼見局勢失控，下令國民警衞軍出動。另一方面，社交網站日前流傳一段影片，其中可見特朗普與家人及幕僚在暴亂前聚首一堂，觀看電視直播支持者集會的情況，與會人士表現興奮，部分人更跳起舞來，令人懷疑特氏早知有大事發生，因而安排了這場「派對」。

應當注意的是，如今逼特朗普下台的人，除了發洩對他的怒氣，更希望一勞永逸地阻止他日後在政壇捲土重來；由彭斯啟動憲法第25修正案，以「不適任」為由罷免總統，並不能保證這一點。如果證實特氏「叛國」，相關法律明文規定，涉案人士將被終身禁止出任聯邦政府公職，如此一來，即可徹底封殺特朗普的後路。