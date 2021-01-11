神州觀察：貪官愈貪愈多　反腐毋須慎殺

中央紀委國家監委網站日前披露青海銀行前行長、正廳級女幹部王麗涉貪內幕，指其在擢升銀行資產規模的同時肆意取用銀行資金，並多次從中受賄，只要有人送錢就收，單筆賄額達300萬元（人民幣‧下同），為此還特別買下一個單位放置贓款贓物，金條珠寶、名牌奢侈品、名貴特產堆滿屋。通報雖未提及具體涉案金額，惟有指位列全國貪案前茅，可見在當局高壓反腐態勢下，照樣有人敢貪敢腐，有恃無恐。

貪腐「前茅」當中，或以華融前董事長賴小民的近18億元金額為最，之後則有山西呂梁前副市長張中生的10億多元，及陝西前省委書記趙正永的7億多元，再就是內蒙古自治區人大常委會前副主任邢云的近4.5億元，再往下數，雖也有不少貪腐金額達億元以上的，但已經排不上號，便不一一列舉。眾所周知，內地當局自中共十八大以來強力反腐，老虎蒼蠅一起打，聲言要紮緊反腐籬笆，織密制度牢籠，實現「不敢腐、不能腐、不想腐」的一體推進，結果還是有人前腐後繼，且愈貪愈多，來者不拒，以致貪腐紀錄一再被刷新，叫人無法接受。

很顯然，當局的反腐制度設計並不完善，甚至仍有嚴重漏洞，正如賴小民單筆受賄便高達數億元，更設有「超市」存放贓款贓物，平時大搞「一言堂」，輕易將「一把手」變成「一霸手」，當局所設的監督機制完全不管用。由此類推，所有領域的官員貪腐行為都可暢通無阻實現，不論是上級領導還是下級官員，乃至紀檢單位、新聞媒體儼如集體缺失，民眾則舉報無門，或因怕遭打擊報復不敢舉報，這些都是反腐必須面對與解決的問題。

大批官員幹部敢貪想腐的背後，亦與近年「貪官不死魔咒」不無關係，須知直至賴小民近日被判死刑之前，十八大以來幾無一名貪官因巨額經濟犯罪被殺頭，此前張中生雖被判處死刑，惟至今亦不見被執行消息。事實上，早前趙正永爆出涉貪7億多元後，輿論震驚之餘，更已是喊殺之聲四起，惟最終又是個死緩；只是當局當初曾鄭重表示會對巨貪「堅決判處死刑，絕不手軟」，標準則是受賄數額達300萬元以上，結果卻是待貪了10億多元才捨得殺，如此「心慈手軟」，哪個貪官會主動收手？

說到底，當局對貪腐缺乏趕盡殺絕的決心，一味拘泥於「廢除死刑、尊重人權」而採取所謂的「少殺慎殺」，當制度不足以震懾腐敗，當不殺不足以平民憤時，便需大膽破除魔咒，否則便是對民眾的極大不公。正如菩薩低眉與金剛怒目是佛法的一體兩面，該殺而不殺就是放縱貪腐，少殺慎殺只需針對平民百姓，使之不枉死於層出不窮的冤假錯案當中。