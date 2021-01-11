正論：新居屋蟲鼠一窩　置業夢淪為噩夢

上樓難於上青天，小市民窮畢生積蓄置業，無非希望有個安樂窩，詎料竟是噩夢的開始。樓花期長逾兩年、由房委會於3年前推售的東涌居屋裕泰苑近日陸續收樓，惟慢工出劣貨，不僅單位質素泥沙俱下，最駭人是新屋苑淪為老鼠窩和黃蜂竇，環境衞生惡劣，議員炮轟「市民抽中居屋如同買垃圾」，絕非誇張。

裕泰苑共有兩座，提供逾千個單位，一改過往市價7折出售居屋的慣例，於2018年以市價52折推售，乃林鄭月娥沾沾自喜的「新房策」之一。裕泰苑連同啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑一併推出，反應熱烈，超額認購33倍，惟另外兩個屋苑早已入伙，只有裕泰苑延至上月中才收樓，而且單位質素奇差，令業主大失所望。本報邀請驗樓師實地視察，輕易找到單位有10大甩漏，部分單位既不防水也不防火，廚房鋅盆排水管漏水嚴重，大門未能自動關合，隨時引起水浸甚至火警隱患，懷疑房署為趕進度而粗疏驗樓所致。

然而單位質素低處未算低。最驚人乃是還未入伙住人，環境衞生已極之惡劣，更吸引肥大老鼠橫行覓食，淪為老鼠樂園。兩座大廈之間的露天垃圾收集站乏人清理，不少垃圾桶未關好蓋，遂成為蟲鼠「糧倉」，碩大的老鼠在垃圾站及屋苑附近竄上跳下，公然覓食，一旦居民陸續入伙，老鼠殺入民居絕非危言聳聽。這還不止，有單位業主透露，日前請工人拆去原設的浴室熱水爐，隨即被眼前的黃蜂竇嚇至幾近昏倒，原來大群黃蜂疑避寒進入單位熱水爐位置築巢，稍一不慎便會被蜜蜂螫傷。

單位甩皮甩骨，蟲鼠一窩，未入伙已有這麼多匪夷所思的問題，入伙後肯定更不堪設想，難怪議員怒批市民如同買垃圾，認為房署沒有急民所急，沒有以民為本，驗樓粗疏兒戲，敷衍了事。實際上，裕泰苑已因為收樓期長令業主飽食驚風散，苦等兩年多期間，經歷幾乎失去按揭回贈的恐懼，現在又要面對如同垃圾一般的樓宇質素，裝修費隨時超出預算，更遑論蟲鼠為患，令業主在疫下更提心吊膽，真是怎一個愁字了得。

顯而易見，議員的批評並非無的放矢，政府部門根本沒有做好自己份工，遑論用心服務市民。試想想，購買居屋的都是升斗小民，財政並不寬裕，只望有個屬於自己的小天地安居樂業，詎料如此卑微的夢想，都因為房署敷衍塞責而變成噩夢。

誠然，平價推售居屋的本意是好，但都要兼顧質素，何況單位數量有限，幸運兒只佔少數，大多數無殼蝸牛只能望樓興嘆，增加公屋供應才是解決房屋問題的治本之道，而且必須快而準。本報不惜越俎代庖，為政府奔波搵地，無非希望市民早日有個安樂窩，結果輕易找到大量閒置土地，單是未納入發展的新界棕地總面積已有過千公頃，發展潛力極大。無獨有偶，香港建築師學會會長亦不同意香港無地可用，認為仍有農地、棕地等，可藉改變用途大量建屋，證明港府所謂地從何來只是偽命題。

由此可見，與其耗盡所有財政儲備，花二、三十年填海造島，不如採納本報及專業人士建議發展棕地，大庇天下寒士俱歡顏。