一直以來，香港及國際媒體都營造一個形象：歐美國家繁榮安定，只是落後國家才有動亂。由於歐美發達國家支撐，世界還是和平安泰的，它們推行的全球化是把世界從落後、動盪改變過來，走往發達國家的境況。由於宣傳強力，所以落後國家的人民都羨慕、仰望歐美，都拋棄本國，奔向美好的世界。可是，世界真是這樣嗎？歐美世界真是這樣美好和平嗎？

落後國家歷史上也有着比歐美國家更繁榮、更安定的時期。中國二千年是全球最富裕的國家不用說，在歐美掠奪非洲之前，非洲不少地方也富裕安定，生活方式不同於歐美，生活的滿足感未必遜色，蘇丹、埃塞俄比亞更是文明之國，北非各國有更長的文明積累。

不要忘記，英國維多利亞時代還有大城市裏狄更斯筆下的悲慘世界。歐美的近代繁榮，始自第二次世界大戰之後，沒有打仗便可以建設。但它們繁榮的同時，卻還用戰爭去壓迫落後國家，來維護正被各國人民抗拒的殖民主義剝削。美國成為第二次世界大戰的最大得益者，接收了歐洲殖民主義的所有領域。

可是，韓戰、越戰以外，還有眾多的地方戰爭、動亂，歐美仍然捨不掉對落後國家的侵佔，武力鎮壓，也挑撥離間，製造內戰和國與國之間的戰爭。歐美崛起的二、三百年，正是它們製造世界的動亂，從落後國家掠奪而來的財富，還是絕大部分造就精英的豪華奢侈生活。君不見上世紀30年代大衰退時歐美發達國家老百姓的苦況。

美國大城市的罪惡叢生，治安不好，正側面地顯示出這個社會的不公和貧乏。如果不是美國國力還強，政府和經濟還可以維持，一旦衰落，罪惡與嗜毒便會全面氾濫，社會不穩。這正是美國的當今趨勢。它垂死掙扎的方法是把其他國家拖下泥沼，不僅打擊落後國家，也包括發達國家，製造全球的危機。

1月6日衝擊國會事件顯示出美國政治走到窮途末路，即使把動亂勢力鎮壓，美國社會的分化、貧富巨大差別造成貧者難以維生，結構矛盾解決不了，無論共和黨或民主黨當政，結果都會相同──在國內實施威權政治，假民主之名行事，把一切的矛盾用國家武力壓抑下去，卻不是消解。在國外，則無力維持霸權，在撤軍之餘，卻會製造更大的地區衝突，用混合戰爭的方法，在中國、俄羅斯、伊朗等國家周邊製造政治不穩，甚至除進行代理人之戰外，會不惜美國出兵侵略，一如伊拉克，世界便進入瘋狂，美國便是全球動亂和破壞的根源了。