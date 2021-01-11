美國總統特朗普已成為人人喊打的過街老鼠，國際輿論、國內輿論都在這位總統前面加上了不少負面「定語」，說他是「美國史上最無能的總統」、「最多謊言的總統」、「最顛三倒四、朝令夕改的總統」、「最臉皮奇厚、無恥自娛的總統」、「最會耍賴、蠻不講理的總統」、「最仗勢欺人的總統」、「最不把國家體制、國際規則放在眼裏的總統」、「最愛自吹自擂、自我貼金的總統」、「最自大狂、自戀狂的總統」……這樣的總統，在大選失敗、呼籲鐵粉助他賴死不走的時刻，又成了「美國歷史上第一位煽動暴亂的總統」。

至此，特朗普極有可能成為美國歷史上第一位下野後被司法機關追究「危害國家安全」、「串謀暴動」等罪責的總統。特朗普上述之「最」不僅顯示了這位美國總統的人格卑劣，而且顯示了美式民主制度的瀕臨破產。美式民主制度一向自誇可以選出最優秀的人才「帶領美國」，然而4年多前，卻選出了一個人格卑劣、愚蠢透頂之人當總統。而且，今次特朗普還獲得7,000多萬張選票——僅比拜登少數百萬票落選，說明美式民主還大有可能今後再選出這樣的「奇葩」，顯示該制度會進一步滑向破產。

在特朗普自以為得計的種種胡作非為中，碰壁最響最痛的，要屬和中國的較量。特朗普在發起對華貿易戰、「大國競爭」時，根本不了解中國、不了解中國的現實和歷史；不了解中國人民在艱難困苦、生死鬥爭中，自強不息、不畏強暴、不怕犧牲，磨練了堅韌無比、愈挫愈勇的意志，積累了豐富經驗和凝練了高超智慧。

中國體制的強大組織力、動員力、團結力，每遇外侮，一致對外的戰鬥力是中華民族不可戰勝的最強基因。而特朗普無知膚淺、狂妄自大，一開打就輕佻驕橫的宣稱美國很容易贏；接下來又在政治、經貿、金融、科技、外交、軍事威嚇方面發起進攻，在台灣和香港開闢戰場，叫囂重啟冷戰，然而無不碰壁。特朗普出師未捷，自己便死相難看也。