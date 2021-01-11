美國國會山莊發生的暴亂震驚全球，各國媒體無不大篇幅報道，中國媒體自然也不例外。這本是很正常的事，媒體的責任就是如實報道新聞，何況是如此重大的新聞。沒想到洋人又不爽了，有西方媒體指摘中國媒體將美國暴亂與香港騷亂對比是「借機宣傳」。這就奇怪了，西方媒體長期抹黑中國，被視為理所當然，而中國媒體只是據實報道，便被批評借機宣傳，這到底是甚麼邏輯？如果情況倒過來，美國一幕出現在中國，西方媒體又會有甚麼反應？顯而易見，他們勢必幸災樂禍並落井下石，豈止借機宣傳而已。

西方對任何事情都持雙重標準，大家早已見怪不怪，但是連暴亂也有不同的解讀，而且不准別人對比，則不能不令人嘖嘖稱奇。其實說到暴力程度，美國暴徒根本無法和香港暴徒相提並論。香港暴徒不只打砸燒搶，連警察也敢打，美國暴徒有這種膽量嗎？他們充其量只能算是小學雞。美國警察對這班小學雞可是一點也不手軟，照例以真槍實彈招呼。如果按照西方指摘香港「警暴」的標準，美國警察又是甚麼？

事實證明，西方的傲慢與偏見已到了病態甚至變態程度。凡是西方的就是民主的、自由的，凡是中國的就是專制的、威權的，這便是洋人的邏輯。然而諷刺的是，正是西方的民主和自由搞得天下大亂，連被視為「民主燈塔」的美國也醜態百出，反而中國的專制和威權日益展現強大活力和優勢，社會長治久安，國力蒸蒸日上，這些都是事實，中國何需「借機宣傳」？

不是說中國體制很完美，也不是說中國社會沒有問題，只是相對而言，西方體制和西方社會問題更多。最糟糕的是，西方人一直沉湎於過去，不願面對現實，至今依然居高臨下對別人指指點點。尤其是面對中國崛起，他們既恨且怕又無可奈何，只能利用國際話語權，以抹黑中國來宣洩焦慮和恐懼。