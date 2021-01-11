還有一個月就是農曆新年，但相信大家都沒有心機慶祝，疫情沒完沒了，反反覆覆，政府來來去去只得一招，就是間接封城，基本上所有大型活動包括煙花及花車巡遊都停辦，以免人潮擴大疫情。食物及衞生局局長陳肇始日前呼籲市民不要參與跨家庭聚會，似乎有意思規管，表示如有需要會探討。空穴來風必有因，傳聞政府內部有初步討論規管私人地方以及跨家庭的聚會，例如限制聚會者不可多於兩個家庭，設立投訴或舉報機制，換言之，如果措施屬實，新春期間想搵親友拜年，都要同其他人夾好時間，一個檔期只准一家上門，否則犯了禁聚令，隨時被人舉報「篤灰」，新年流流破財惹官非。來年是牛年，拜年都會發「牛肉乾」，真的比一國兩制更加劃時代。

即使政府「網開一面」，拜年不用提心吊膽，但與親戚朋友見面，恐怕相對無言，歷經一年疫災，能夠保住性命相見，夫復何言，但眼見香港不少家庭因疫災被拆散，團圓無期，大家心有戚戚焉，亦說不出任何喜慶或恭喜說話。留得青山在，哪怕無柴燒，健康活着便是最大新年願望。如果硬要閒聊，可能會討論打疫苗，你打完沒事就到我打，之後齊齊打麻雀竹戰，不過，以防萬一，口罩始終除不得，以免疫禍從口出，不用等初三「赤口」便惹禍。

一般市民要過特區歷來最慘淡的農曆新年，對於花農來說，更加是損失慘重，前所未有，因為食環署拖泥帶水，本來揚言調整年宵市場規模，最後索性完全取消。一年生計在於春節，許多花農便是等這一個黃金檔期，如今尚有一個月才突然通知取消，簡直是晴天霹靂，有人投了10多個攤位，痛失300多萬元，怒斥政府通知太遲。其實官員自己都章法大亂，竟無計劃，五時花六時變，身為香港人，不認命還可以做甚麼！