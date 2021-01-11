美國日前爆發特朗普支持者衝擊國會山莊事件，最後導致5人死亡，數十人被捕，有傳媒致電問我能否將此次事件，與香港2019年7月1日暴徒衝擊立法會事件做對比，但若純粹將兩個事件比較，例如在事件中暴徒使用了甚麼暴力行為，警方對此做出了甚麼回應，只會是在事件的表面作分析，又或反駁美國政府和一些政客雙重標準。而我認為，美國爆發出這麼大的事件，不應只看表面，而是應該深入分析事件對美國、對整個美國的民主制度究竟有多大的影響、衝擊與破壞，這才是今次事件最重要的主旨。

今次美國總統選舉可以說是熱鬧非凡，基本上可以肯定，拜登的票數多於特朗普，但特氏到今日都不承認選舉結果，不時公開表示他已勝選，更指某些州份的點票存在作假，包括投票電腦出現問題和點票機有黑客搗亂。所以他通過包括法庭、法院的方式以至向不少州份的選舉官投訴，希望扭轉結果，但最終都失敗。

1月6日可以說是最後扭轉結果的關鍵──阻止議會宣布拜登當選。特朗普運用總統的身份和權力，號召支持他的群眾在認證選舉人團投票結果期間包圍國會，他甚至在群眾去到國會山莊時出來演說表示支持，並鼓勵群眾站出來。最後大家都知道，包圍國會演變成暴力事件，甚至導致5人死亡。

很多人會問，民主的燈塔美國，為甚麼會出現這個情況？民主本來的價值、意義和制度，是以和平的方式去作出權力的更替，從而取締暴力、流血和封建制度。美國自稱和被稱為民主燈塔，民主人士和國家都看着她以知道方向，看着她才知道民主價值，甚至有人或國家要看着她才知道怎麼做。

可是，一個這麼重要的國家，為甚麼在今日會走回頭路，用暴力衝擊議會和衝擊議員的方式否定民選出來的總統呢？不給選民用手中的選票決定自己的總統，這不僅是犯法，更是反對美國的制度、反民主的價值，是一個極嚴重的事件。特朗普能動員群眾，在於他的冒升，由2016年競選已一反傳統，對外強調大美國主義「讓美國再次偉大」和「美國優先」，更利用媒體，用群眾語言，挖苦諷刺執政者，更不時加有假資料和抹黑，極搶眼，搶群眾，最後是搶票。美國多年因全球化高速走向貧富懸殊，制度僵化，社會無出路，人們期望新總統可以改變美國。

但特朗普執政4年，把國內和世界都撕裂和二分，民眾情緒高昂，融入了特朗普的價值、思維和情緒；由於信服和支持領袖，相信拜登選舉造假，為了權力，不惜用暴力，把民主拋之腦後。

（二之一）