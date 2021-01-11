上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。特朗普在餘下一個多星期的任期內繼續引發混亂，務求將最爛的爛攤子交給拜登。其頭號爪牙、國務卿蓬佩奧突然宣布，美方取消所有涉及與台灣接觸的自設限制。針對此前由美國國務院授權國務卿所發出的對台交流指引，所有美國行政部門、機構，都應視之為無效，「不再實行討好中共的單邊措施」云云。

台灣臨尾攞番個彩，當然無任歡迎，問題是，台灣是否真的敢派官員穿梭白宮，激起北京怒火？拜登上台後，這個做法是否還會持續？要知道，1979年美國跟中華民國斷交，改為跟中華人民共和國建交，放棄台灣的是美國，原因既有美蘇爭霸的大背景，更有中國龐大市場的經濟利益誘因。這就是形勢比人強，弱國無外交。中華民國在國際備受孤立，始作俑者不是中共，而是美國。台灣在美國眼中，永遠都是呼之則來，揮之則去而已。

如今美蘇爭霸已成過去式，取而代之是中美角力，台灣突然又變成一隻有利用價值的遏華棋子了。只是特朗普政府打台灣牌已非首次，早前才簽署了《台灣保證法》等，但每次着眼點都是對台軍售，美其名曰讓台灣增強自衞能力，實際上只想賺台灣的錢，不會出兵挺台。今次再搞個取消美台接觸限制，顯然也是姿勢大於實際，難怪大陸官媒嗤之以鼻，指其言論為「最後的瘋狂」。

無可否認，拜登上台後，一定程度上必須跟從特朗普政府定下的對台調子，其團隊亦揚言會繼續落實《台灣關係法》，但同時強調支持一中原則，支持和平解決兩岸議題。現在就看特朗普政府的「最後瘋狂」會瘋狂到甚麼程度，若蓬佩奧膽敢在時日無多之際出訪台灣，兩岸交戰便再也不是口頭說說。

此所以，民進黨政府別開心得太早，特朗普正面臨彈劾追殺，瘋狗入窮巷的結果隨時是拉台灣陪葬。